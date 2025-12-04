Học tài chính, săn quà hấp dẫn cùng ‘S Challenge’ của Sacombank

Sacombank ra mắt game “S Challenge - thanh niên xanh, hành động nhanh”, tích hợp trên Cổng thông tin tài chính số và ứng dụng Sacombank Pay.

Việc ra mắt game “S Challenge - thanh niên xanh, hành động nhanh” mang đến cho sinh viên và người trẻ Việt Nam cách tiếp cận kiến thức tài chính mới. Với game này, người dùng có thể vừa học, vừa chơi nhưng vẫn được nhận thưởng.

Lấy cảm hứng từ hành trình phát triển của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, “S Challenge” ứng dụng mô hình gamification - “game hóa” nội dung học và trải nghiệm tài chính, giúp người chơi tiếp thu kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu.

Tham gia game, người chơi hóa thân thành nhân vật sinh viên bước vào “bản đồ tài chính” gồm 5 tòa nhà: S-Terminal, S-Lab, S-Hall, S-Center và S-Mart, tương ứng các hoạt động khác nhau như thử thách trả lời câu hỏi về lĩnh vực tài chính, kiến thức đời sống, xã hội; trải nghiệm giao dịch trên ứng dụng; tham gia minigame hoặc sự kiện giờ “vàng”. Mỗi hoạt động giúp người chơi tích lũy “Điểm giỏi”, “Đồng S” để nâng cấp độ, mở khóa danh hiệu, đồng thời được nhận thêm phần thưởng tiền mặt, voucher, quà tặng với tổng giá trị lên đến 3 tỷ đồng .

Không chỉ mang tính giải trí, “S Challenge” được xây dựng như “lớp học tài chính” thú vị, nơi sinh viên được tiếp cận kiến thức thực tế về chi tiêu, tiết kiệm, thanh toán số và quản lý tài chính cá nhân, cùng nhiều chủ đề khác của đời sống như tài chính xanh, tiêu dùng bền vững hay ứng dụng AI trong ngân hàng số. Đây là bước tiếp nối của Sacombank trong hành trình 34 năm thực hiện sứ mệnh đồng hành thế hệ trẻ, giúp họ hình thành tư duy tài chính vững vàng.

Đại diện Sacombank chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến hình thức học tài chính thật gần gũi, không qua giáo trình, mà qua trải nghiệm sống động, nơi mỗi người trẻ có thể vừa khám phá, vừa rèn luyện và được tưởng thưởng xứng đáng”.

Ra mắt “S Challenge” cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên xanh - hành động nhanh” do Sacombank phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện. Dự án hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên năng động, hiểu biết và có trách nhiệm với bản thân, xã hội, thông qua hoạt động gắn kết giữa giáo dục, công nghệ và tài chính số.

Với “S Challenge”, Sacombank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong ứng dụng công nghệ để lan tỏa tri thức tài chính, tạo cầu nối giữa ngân hàng và giới trẻ - những người kiến tạo tương lai của nền kinh tế số Việt Nam.