Cùng Sacombank Pay 'Xây nhà xanh - Nhận quà nhanh'

Sacombank chính thức ra mắt game "Xây nhà xanh - Nhận quà nhanh" trên ứng dụng Sacombank Pay giúp người dùng có trải nghiệm thanh toán thú vị.

Tiếp nối việc mang công nghệ và yếu tố giải trí vào hoạt động tài chính, từ nay đến 31/3/2026, Sacombank ra mắt game "Xây nhà xanh - Nhận quà nhanh" trên ứng dụng Sacombank Pay. Hoạt động này giúp người dùng có trải nghiệm thanh toán thú vị khi vừa giao dịch vừa chơi game, đồng thời nhận quà hấp dẫn.

Game "Xây nhà xanh - Nhận quà nhanh" được tích hợp ngay trên ứng dụng Sacombank Pay, lấy cảm hứng từ xu hướng sống xanh và tiêu dùng bền vững của giới trẻ. Game khuyến khích người dùng thực hiện thanh toán không tiền mặt. Đây là hình thức vừa tiện lợi và hiện đại, vừa góp phần giảm tiêu thụ giấy và hạn chế rác thải trong giao dịch hàng ngày.

Với mỗi giao dịch hợp lệ trên Sacombank Pay như chuyển tiền, nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm, mua ngoại tệ, mở thẻ Sacombank Mastercard MultiPass… hay đơn giản đăng nhập và điểm danh, người chơi sẽ nhận ngay "vật liệu xanh" để xây ngôi nhà. Bên cạnh đó, người chơi có thể tặng vật liệu cho bạn bè để tăng tương tác và cùng nhau hoàn thành mục tiêu nhanh hơn. Sau mỗi bước tiến trong hành trình xây nhà, người chơi có thể nhận thưởng với mức hoàn tiền linh hoạt lên đến 20.000 đồng tùy cột mốc. Người chơi càng giao dịch nhiều, ngôi nhà càng nhanh hoàn thiện và cơ hội nhận quà càng lớn.

Đặc biệt, người chơi có thành tích nổi bật trong bảng xếp hạng số lượng vật liệu xanh sẽ nhận phần thưởng tiền mặt giá trị lên đến 10 triệu đồng, bên cạnh nhiều phần quà hấp dẫn như voucher dịch vụ mua sắm, giải trí. Những phần thưởng mang đến cảm hứng sống xanh - sống vui - tận hưởng cuộc sống hiện đại theo cách riêng của mỗi người.

Đại diện Sacombank chia sẻ thêm: "Với cách chơi đơn giản, giao diện sinh động và quà tặng hấp dẫn, chương trình mang đến trải nghiệm tài chính gần gũi, vui tươi và ý nghĩa cho người trẻ. Đó là những người đang từng ngày chọn cách sống bền vững và thông minh hơn".

Trước đó, ngân hàng ra mắt game "Đi giữa hè rực rỡ" thu hút nhiều khách hàng tham gia, cho thấy sức hút của việc trò chơi hóa (gamification) hoạt động tài chính. Đại diện Sacombank nhận định việc tiếp tục triển khai "Xây nhà xanh - Nhận quà nhanh" không chỉ nối dài hành trình gia tăng trải nghiệm khách hàng, mà còn khẳng định hướng đi trẻ trung, công nghệ và bắt kịp xu thế của ngân hàng trong kỷ nguyên số.