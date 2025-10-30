Hoàn tiền, miễn phí trả góp khi chi tiêu quốc tế thẻ Visa Sacombank

Sacombank triển khai chuỗi ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng và thẻ thanh toán Sacombank Visa phát sinh giao dịch ở nước ngoài, với tổng ngân sách 4,8 tỷ đồng.

Từ nay đến hết 31/12, 800 chủ thẻ tín dụng Sacombank Visa có tổng chi tiêu ở nước ngoài cao nhất mỗi tháng (từ 5 triệu đồng trở lên) được hoàn 10% giá trị giao dịch, tối đa 1 triệu đồng. Đối với thẻ thanh toán Sacombank Visa, ngân hàng hoàn 10% (tối đa 500.000 đồng/tháng) cho 800 khách hàng có doanh số giao dịch cao nhất (từ 3 triệu đồng trở lên) hàng tháng. Chương trình áp dụng cho khách hàng mới mở thẻ hoặc chủ thẻ chưa phát sinh giao dịch trong 6 tháng gần nhất.

Ngoài ra, Sacombank áp dụng chính sách trả góp 0% phí chuyển đổi cho chủ thẻ tín dụng Visa khi mua sắm tại cửa hàng ở Hàn Quốc có hỗ trợ dịch vụ trả góp trực tiếp, với thiết bị chấp nhận thẻ. Khách hàng có thể đăng ký trả góp với số tiền giao dịch từ 2 triệu đồng với kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng mà không tốn thêm khoản phí nào. Chính sách này giúp khách hàng dễ dàng chi tiêu, chủ động quản lý tài chính, đồng thời tận hưởng trải nghiệm linh hoạt, không áp lực chi phí khi mua sắm quốc tế.

Bên cạnh chính sách hoàn tiền, miễn phí trả góp khi chi tiêu nước ngoài, Sacombank không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm thẻ, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nổi bật là thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa với đặc quyền tích dặm Bông Sen Vàng; phí chuyển đổi ngoại tệ 0,5%; bảo hiểm du lịch toàn cầu 11,6 tỷ đồng ... Hay thẻ Sacombank Visa Platinum O2 được làm bằng nhựa tái chế từ rác thải đại dương, nổi bật với tính năng cung cấp thông tin về lượng CO2 thải ra trên mỗi giao dịch thẻ. Từ đó, chủ thẻ dễ dàng điều chỉnh thói quen chi tiêu lành mạnh hơn và vững bước trên hành trình bảo vệ môi trường vì tương lai xanh.

Với loạt ưu đãi và tiện ích nổi bật, Sacombank khẳng định cam kết đồng hành khách hàng trong từng trải nghiệm, kiến tạo thêm nhiều lợi ích vượt trội và nâng tầm phong cách sống hiện đại.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, độc giả liên hệ hotline 1800585888 hoặc truy cập tại đây.