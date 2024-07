Học sinh TP.HCM ngái ngủ trước giờ thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa

Trước khi vào phòng thi, Khánh My (học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền) cùng bạn thân là Hà My (học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh) đọc truyện tranh để giải tỏa căng thẳng. Hai nữ sinh cho biết đây là cách mà các em thường làm mỗi khi cảm thấy hồi hộp. Nói thêm về kỳ khảo sát vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa, Hà My cho biết em và bạn cùng luyện thi từ vài năm trước. Trong kỳ thi lần này, cả hai không đặt mục tiêu mà chỉ mong bản thân làm bài thật tốt để tranh được suất vào trường.