Học phí trường quốc tế ở Hà Nội vượt 900 triệu đồng/năm

Năm học 2024-2025, trường Quốc tế Hà Nội (HIS - quận Ba Đình) có học phí dao động 418,4-738,4 triệu đồng/năm học. Cụ thể, học phí lớp mầm non là 418,4 triệu đồng, lớp 1-3 là 567,7 triệu đồng, lớp 4-5 là 578 triệu đồng. Học phí lớp 6-8 là 625,1 triệu đồng, lớp 9-10 là 678,8 triệu đồng. Học phí bậc THPT là cao nhất ở lớp 11-12 là 738,4 triệu đồng. Ảnh: HIS.