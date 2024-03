Phụ huynh tất tả gom nhóm để được giảm học phí

Mức ưu đãi tới 10% nếu gom đủ nhóm, nhưng cả chị Bích Ngọc và chị Phạm Thảo đều thừa nhận không dễ nhận được khoản chiết khấu này.

Một số trường có chương trình giảm học phí cho những phụ huynh đăng ký học theo nhóm. Ảnh: Pexels.

“Chào các mẹ! Mình đang gom nhóm trường Mầm non A để được hưởng chính sách chiết khấu của nhà trường, giảm 10% học phí trong cả quá trình con theo học tại trường nếu gom được 3 bạn nhập học. Chúng mình có 2 bé rồi, mẹ nào có nhu cầu cho con học ở đây thì tham gia nhóm luôn nhé”.

“Hiện tại, em gom nhóm học trường Mầm non B, đang cần thêm một bạn học sinh nữa để đc giảm 20% học phí trong quá trình học tại trường các mẹ ơi”.

Đó là 2 trong số rất nhiều bài đăng trên các diễn đàn phụ huynh với mục đích gom nhóm, giới thiệu học sinh để được giảm học phí.

Mùa tuyển sinh đến gần, để thu hút phụ huynh đăng ký học cho con, các trường ngoài công lập thường tung ra các ưu đãi học phí hấp dẫn. Bên cạnh những chính sách quen thuộc, một số trường có thêm chương trình giảm học phí cho những phụ huynh giới thiệu học sinh mới, đăng ký nhập học theo nhóm.

Mức giảm có thể 5-20% tùy trường. Đối với nhiều phụ huynh, đây là mức ưu đãi hấp dẫn, giúp họ giảm được khoản tiền lớn bởi học phí trường ngoài công lập có khi lên đến cả trăm triệu đồng mỗi năm học.

Gom ưu đãi, cố gắng để giảm tối đa học phí

Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Bích Ngọc (sống tại Hà Nội) cho biết hiện chị có hai con nhỏ, một bạn lớn đang học lớp 1 tại một trường ngoài công lập gần nhà. Năm học tới, con thứ hai cũng chuẩn bị vào lớp 1.

Dự tính đăng ký cho hai anh em học chung trường để tiện đưa đón, từ tháng 12/2023, khi có thông tin tuyển sinh, chị Ngọc đã rục rịch tìm hiểu và đăng ký, đóng phí giữ chỗ cho con từ sớm. Hiện tại, chị dự kiến năm học tới, riêng học phí cho hai con có thể lên đến hơn 150 triệu đồng, chưa tính các loại phí khác.

Chị Ngọc đã đăng ký và đóng phí giữ chỗ cho con từ sớm. Ảnh: NVCC.

Theo thông báo và hướng dẫn của trường, nếu đóng học phí cả năm trước hạn, chị Ngọc sẽ được chiết khấu 5% học phí. Bên cạnh đó, hai anh em học chung trường, bạn thứ hai sẽ được giảm thêm 10%.

“Nếu gom nhóm 3 người, tức giới thiệu được thêm một bạn mới, cộng với 2 bạn nhà tôi, tôi sẽ được giảm 10% nữa. Không những thế, phụ huynh được giới thiệu cũng được hưởng mức chiết khấu này”, chị Ngọc nói.

Như vậy, nếu tận dụng được hết các ưu đãi trên, chị Ngọc sẽ được giảm khoảng 20% học phí, tương đương khoảng 30 triệu đồng/năm học. Chính vì vậy, chị cố gắng tận dụng tối đa ưu đãi của trường, tiết kiệm được ngần nào hay ngần đó bởi mức học phí trước giảm khá cao so với thu nhập của gia đình. Hiện tại, chị đang dành tới 40-50% thu nhập cho việc học của hai con.

Tương tự, cách đây khoảng 3 tháng, chị Phạm Thảo (sống tại Hà Nội) cũng bắt đầu tìm hiểu trường cho con trai chuẩn bị vào lớp 1. “Nằm vùng" trong các hội nhóm review trường học, chị Thảo quyết định chốt đăng ký cho con học tại một hệ thống trường ngoài công lập ở gần nhà, chất lượng đảm bảo lại được nhiều ưu đãi học phí.

Chị cho hay hiện tại, mức học phí của con là 83 triệu đồng/năm học (chưa tính các loại phí khác). Tuy nhiên, con được ưu đãi học bổng giảm 20% học phí, giảm 15% do học trường mầm non liên kết với trường tiểu học, 5% lì xì đầu năm và giảm 8% do cọc giữ chỗ sớm.

Ngoài ra, chị Thảo cũng tính sẽ đóng học phí cả năm trước thời hạn để được hưởng thêm ưu đãi giảm 5%, đồng thời gom nhóm, giới thiệu học sinh mới để được giảm thêm 10% nữa.

Tổng cộng, nếu áp dụng tối đa mọi ưu đãi của nhà trường, chị Thảo được giảm tới 63% học phí. Đây là con số lý tưởng với gia đình. Con chị vừa được học trong môi trường tốt, gia đình lại chỉ phải đóng khoản tiền vừa phải, thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Nhưng gom nhóm không hề dễ

Mức ưu đãi tới 10% nếu gom đủ nhóm, chị Bích Ngọc đánh giá đây là chính sách có lợi với tài chính của phụ huynh, đồng thời có lợi với nhà trường khi thông qua hình thức này, nhiều phụ huynh biết tới trường hơn, tiếp cận thông tin qua việc truyền miệng. Chính chị Ngọc cũng biết đến trường qua hình thức này.

Tuy nhiên, cả chị Ngọc và chị Thảo đều thừa nhận để nhận được khoản chiết khấu này là không dễ.

Chị Ngọc cho biết để gom được nhóm, phụ huynh mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm người phù hợp. Ưu đãi này lại chỉ áp dụng cho một năm học nên năm nào phụ huynh cũng cần tìm người. Bên cạnh đó, thực tế, số lượng phụ huynh có nhu cầu cũng không nhiều.

Nữ phụ huynh cho hay ngay khi cọc học phí cho con thứ 2, chị đã bắt đầu tìm kiếm phụ huynh. Yêu cầu phải là học sinh lần đầu tiên đăng ký tại trường. Khi tìm được phụ huynh phù hợp, chị sẽ báo với bộ phận tuyển sinh của trường, nhập học thành công, cả 3 bạn sẽ nhận được ưu đãi.

Bận đi làm, không có thời gian liên lạc hay đến trường để gặp các phụ huynh đưa con đi phỏng vấn, chị Ngọc chọn cách thường xuyên đăng bài lên các hội nhóm và hỏi thăm các gia đình xung quanh. Ngoài ra, chị cũng nhờ giáo viên của trường hỗ trợ giới thiệu nếu biết phụ huynh có nhu cầu.

Thế nhưng, đã 3 tháng trôi qua, chị Ngọc vẫn chưa tìm được người phù hợp với yêu cầu của trường.

“Năm ngoái, tôi cũng gom nhóm như vậy nhưng dễ hơn vì đồng nghiệp, người quen cũng cho con học ở đây. Năm nay khó hơn nhưng tôi cũng cố gắng tìm kiếm, nếu không được thì khá tiếc do 10% chiết khấu cũng không hề nhỏ", chị Ngọc nói.

Các phụ huynh cố gắng tận dụng tối đa mọi ưu đãi để giảm học phí. Ảnh: Pexels.

Tương tự, chị Thảo cũng áp dụng cách đăng thông tin lên các diễn đàn phụ huynh và hội nhóm cư dân. Hiện tại, chị phải tìm thêm 2 bạn mới mới, học cùng cơ sở mới đáp ứng được yêu cầu. Một số phụ huynh đã liên hệ, tuy nhiên, do không phù hợp, chị Thảo lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

“Tôi cũng hỏi thêm người quen nhưng chưa có. Từ giờ đến tháng 6 là hạn cuối đóng học phí, nếu không tìm được phụ huynh cũng đành”, chị Thảo cho hay.

Quan trọng là con phù hợp

Mức học phí cao, chiếm tới 40-50% thu nhập của gia đình dù đã chiết khấu. Tuy nhiên, chị Bích Ngọc đánh giá đây là mức đầu tư xứng đáng để con chị được học tập tại môi trường tốt. Cùng với ưu đãi từ trường, vợ chồng chị cố gắng cân đối chi tiêu để ưu tiên việc học của con.

Theo chị, trường công hay trường dân lập đều có ưu và nhược điểm riêng. Cá nhân chị chọn trường tư vì phù hợp với quan điểm giáo dục của gia đình, đặc biệt là phù hợp với con.

Nữ phụ huynh cho hay khi học trường tư, sĩ số lớp ít, con sẽ được các cô sát sao, chăm chút hơn. Bên cạnh đó, chị không mất thêm thời gian để đưa đón, tìm chỗ học thêm ngoại ngữ, ngoại khóa cho con. Nếu tính kỹ, học thêm ở ngoài khá tốn kém. Phương án như hiện tại là tối ưu với gia đình chị.

“Thực tế, tâm lý phụ huynh cũng đỡ căng thẳng hơn trong việc nhắc nhở, hò hét, thúc giục con học mỗi ngày bởi giáo viên tôn trọng, khuyến khích con tự tin thể hiện bản thân", chị Ngọc chia sẻ.

Sau gần một năm, nữ phụ huynh đánh giá con thích thú khi đi học, tự giác hoàn thành bài tập. Dù chưa có nhiều thành tích nổi bật, với chị Ngọc, như thế là tạm hài lòng, quan trọng là con hạnh phúc. Đó cũng là yếu tố để chị Ngọc tin tưởng đăng ký cho con thứ hai học tại đây.