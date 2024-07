Học ngành gì để có mức lương khởi điểm khiến nhiều người ao ước?

Khi quyết định chọn ngành học ở đại học và con đường sự nghiệp, một yếu tố quan trọng bạn cần cân nhắc là mức lương khởi điểm của công việc bạn sẽ theo đuổi. Bàn về chủ đề này, Indeed nêu rằng nếu muốn tìm được công việc với mức lương trên trung bình sau khi tốt nghiệp đại học, người trẻ có thể cân nhắc theo đuổi một số ngành học ở lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, toán học. Dưới đây là những ngành học mang lại mức lương khởi điểm cao dành cho sinh viên mới ra trường do Indeed liệt kê.