Học gì để chinh phục thị trường sản xuất hoạt hình tỷ USD?

Sự bùng nổ của kỷ nguyên số biến sản xuất hoạt hình trở thành ngành công nghiệp tỷ đô, đồng thời mở ra cuộc chạy đua tìm kiếm nhân lực chất lượng.

Trong những năm gần đây, thị trường sản xuất hoạt hình chứng kiến sự tăng trưởng đáng chú ý, thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tìm hiểu và tham gia vào ngành kinh tế sáng tạo này.

Ngành hoạt hình toàn cầu tăng tốc

Theo Global Growth Insights, thị trường hoạt hình (animation) toàn cầu đạt quy mô khoảng 465 tỷ USD năm 2025 - phản ánh giá trị kinh tế tầm cỡ, hứa hẹn dư địa tăng trưởng trong 10 năm tới. Động lực lớn nhất của ngành đến từ nền tảng OTT và streaming, trong đó 40% sản phẩm hoạt hình hiện được phát triển trực tiếp cho nền tảng trực tuyến như Netflix, Disney+...

Sự phát triển của công nghệ cũng tái định hình chuỗi sản xuất hoạt hình. Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định công nghệ chỉ là bàn đạp kỹ thuật. Ý tưởng đột phá, nghệ thuật kể chuyện và chiều sâu văn hóa mới là “linh hồn” quyết định sức sống di sản của tác phẩm.

Global Growth Insights cũng đánh giá châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tại Việt Nam, sự tham gia ngày càng sâu của studio nội địa vào chuỗi cung ứng toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp năng lực nhân sự - từ thực thi kỹ thuật thuần túy sang làm chủ công đoạn sáng tạo giá trị cao.

Các studio cạnh tranh tìm kiếm nhân tài

Năm 2024, Việt Nam có khoảng 200 studio tham gia vào ngành công nghiệp hậu kỳ, kỹ xảo, game và hoạt hình 2D/3D, trong đó hơn 50 studio tập trung chủ yếu vào lĩnh vực hoạt hình. Đặc biệt, thị trường hoạt hình 3D chứng kiến sự tăng trưởng mạnh, phản ánh nhu cầu ngày càng cao về nội dung hình ảnh sống động trong lĩnh vực giải trí, game và quảng cáo.

Sự phát triển đó thúc đẩy nhu cầu của các studio về họa sĩ có chuyên môn cao. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chương trình đào tạo chính quy về hoạt hình còn hạn chế, so với phần lớn khóa học ngắn hạn. Thị trường đối mặt khoảng trống kỹ năng lớn khi thiếu nhân sự vừa có nền tảng mỹ thuật, vừa thành thạo kỹ thuật số, hiểu quy trình sản xuất quốc tế, có khả năng kể chuyện hoặc phát triển concept.

Đón đầu xu hướng chuyển dịch này, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hợp tác cùng Đại học Manchester Metropolitan cung cấp chương trình cử nhân Minh họa với Hoạt hình. Chương trình được thiết kế theo mô hình song bằng, cho phép sinh viên thụ hưởng uy tín học thuật và chất lượng đào tạo từ nước Anh, đồng thời học tập trong môi trường 5 sao với chi phí hợp lý so với du học.

BUV là một trong những trường tiên phong tại Việt Nam tích hợp minh họa và hoạt hình theo tiêu chuẩn học thuật quốc tế, hướng tới đào tạo họa sĩ đa nhiệm, có khả năng làm việc trong môi trường sản xuất toàn cầu. Cuối tháng 3, BUV được tổ chức QS xếp hạng vào top 200 thế giới trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật và thiết kế, cũng là trường quốc tế duy nhất ở Việt Nam vào danh sách này.

Với định hướng tiếp cận toàn diện, chương trình tập trung đào tạo kỹ năng từ nền tảng, không đặt nặng năng khiếu đầu vào. Lấy triết lý kể chuyện bằng hình ảnh (visual storytelling) của giáo dục nghệ thuật nước Anh làm trọng tâm, sinh viên được học vẽ và làm hoạt hình như phương tiện kể chuyện, phát triển nhân vật và xây dựng thế giới hình ảnh, thay vì dừng ở thành thạo kỹ thuật.

Minh họa truyền thống vốn ở trạng thái tĩnh, nhưng khi được đặt trong logic của hoạt hình, hình ảnh không còn đứng yên mà vận hành theo thời gian để có nhịp điệu, cao trào và chuyển tiếp. Điều này kéo theo thay đổi lớn trong tư duy đào tạo: Sinh viên không được đánh giá đơn thuần qua kỹ năng vẽ, mà qua khả năng xây dựng ý tưởng, cốt truyện và nhân vật, dẫn dắt và giữ chân người xem qua nhiều lớp trải nghiệm. Ở góc độ đó, chương trình không chỉ đào tạo người vẽ minh họa, mà định hình thành nhà thiết kế trải nghiệm thị giác.

Điểm nổi bật của chương trình là lớp học được xây dựng như studio với cường độ thực hành cao, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng bằng dự án và trải nghiệm thực tế. Thông qua hợp tác với studio hoạt hình như Freaky Motion và Xilam Animation, sinh viên có cơ hội tiếp cận quy trình sản xuất chuyên nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế cũng như mở rộng kết nối với ngành công nghiệp hoạt hình toàn cầu.

Đồng hành chương trình là đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm, trong đó có chuyên gia từ trường Royal College of Art, mang đến sự cân bằng giữa nền tảng học thuật chuẩn nước Anh và góc nhìn thực tiễn từ ngành.

Nhờ đó, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc như họa sĩ minh họa hay họa hình, thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung hình ảnh, cũng như phát triển theo hướng concept artist (hoạ sĩ thiết kế ý tưởng) - chuyên thiết kế nhân vật, bối cảnh và thế giới hình ảnh cho game, phim hoạt hình và điện ảnh. Đây đều là vị trí đang có nhu cầu nhân lực cao trong ngành công nghiệp sáng tạo, từ truyền thông, quảng cáo, xuất bản đến giải trí số.

Nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục sáng tạo bài bản cho tài năng trẻ, BUV và Đại học Manchester Metropolian đồng tài trợ quỹ học bổng với số lượng có hạn cho chương trình song bằng.