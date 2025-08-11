Học cách bảo vệ chính mình để cứu lấy 'đứa trẻ tổn thương' bên trong

Chữa lành không phải là xóa sạch quá khứ, cũng không phải vờ như vết thương chưa từng tồn tại. Chữa lành là đủ can đảm sống trọn vẹn trong hiện tại, trân trọng cảm xúc thật, và đặt ra giới hạn để bảo vệ sự bình an của mình.

Bạn có nhớ lần gần đây nhất mình nói “vâng” nhưng trong lòng lại muốn hét lên “không” không? Lần bạn miễn cưỡng nhận thêm việc dù đã kiệt sức. Lần bạn cố cười khi ai đó nói một câu đùa làm mình tổn thương. Hay lần bạn ở lại trong một cuộc trò chuyện mà từng phút giây bạn đều muốn bỏ đi.

Chúng ta lớn lên với thói quen gạt cảm xúc thật sang một bên để giữ hòa khí, để người khác hài lòng, để tránh rắc rối... Nhưng mỗi lần làm vậy, bạn đang tắt bớt một chút ánh sáng của chính mình. Trong cuốn sách Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong, Robert Jackman gọi đây là những khoảnh khắc khiến “đứa trẻ bên trong” - phần hồn nhiên, nhạy cảm và chân thật nhất của bạn bị đẩy sâu hơn vào bóng tối. Đứa trẻ ấy không biến mất, nhưng nó học cách im lặng, chịu đựng và thu mình lại để tồn tại.

Sách Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong - Robert Jackman

Jackman nhấn mạnh: thiết lập ranh giới lành mạnh là bước quan trọng để đưa đứa trẻ ấy trở lại. Đó là cách bạn đặt nó vào một vòng tay an toàn và khẽ nói: “Mình ở đây, mình sẽ không bỏ rơi mày nữa”.

Hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất: dừng lại, hít một hơi thật sâu, lắng nghe cơ thể và tự hỏi: “Tôi cảm thấy thế nào về người này, nơi này hay tình huống này ngay bây giờ?”.

Câu trả lời thường không đến từ lý trí mà từ những tín hiệu cơ thể như một hơi thở nặng nề, nhịp tim dồn dập, cơn co thắt nơi ngực, hay một sự nhẹ nhõm bất ngờ…. Đó chính là la bàn dẫn bạn tới ranh giới của mình. Chính vì vậy tác giả khuyên bạn: “Hãy tỉnh táo để bạn không lờ đi cảm giác của chính mình và bắt đầu biện hộ cho hành vi của đối phương”.

Tác giả cho rằng có hai lớp ranh giới cần thiết mà mọi người cần lưu ý:

- Ranh giới bên trong là những cam kết thầm lặng với chính mình: “Tôi sẽ không để ai hạ thấp giá trị của tôi.” Bạn không cần nói ra, nhưng bạn kiên định thực hiện.

- Ranh giới bên ngoài là những giới hạn bạn truyền đạt rõ ràng với thế giới: “Tôi không thoải mái với điều này.” Nó cần được nói bằng sự ngắn gọn, rành mạch và quả quyết.

Khi bắt đầu thực hiện quy trình này, bạn có thể sẽ thấy khó khăn. Việc nói “không” sẽ khiến bạn lo sợ mình ích kỷ, bị ghét bỏ hay đánh giá. Nhưng sự thật là, mỗi lần bạn bảo vệ ranh giới, bạn đang nuôi dưỡng sự tôn trọng với bản thân, và người khác cũng sẽ dần học cách tôn trọng bạn.

Chữa lành không phải là xóa sạch quá khứ, cũng không phải là vờ như vết thương chưa từng tồn tại. Chữa lành là đủ can đảm sống trọn vẹn trong hiện tại, trân trọng cảm xúc thật, và đặt ra giới hạn để bảo vệ sự bình an của mình. Đó là hành trình quay về với bản thể chân thật, nơi bạn cảm thấy an toàn, tự do và không còn phải sống để làm hài lòng người khác.

Và có lẽ, khi bạn dám đặt ranh giới hôm nay, bạn cũng đang mở cánh cửa để đứa trẻ bên trong bạn - đứa trẻ từng bị bỏ quên được bước ra ánh sáng.