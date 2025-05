'Hoàng Tử Drill' là ai?

Hoàng Tử Drill gây chú ý ở thị trường âm nhạc 1 tháng qua. Một phần lý do là nam ca sĩ luôn đeo mặt nạ, giấu kín danh tính mỗi khi xuất hiện.

Hoàng Tử Drill đang làm nóng thị trường âm nhạc Việt Nam và là một ẩn số của Vpop. Chỉ sau khoảng một tháng xuất hiện, các video của Hoàng Tử Drill trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt xem kèm theo tương tác lớn, dẫu cho danh tính thật sự của anh chưa được công khai.

Nam ca sĩ luôn đeo mặt nạ và thỉnh thoảng cởi trần mỗi khi xuất hiện. Ngay cả hình ảnh về nam ca sĩ này cũng vô cùng ít ỏi, khiến khán giả càng tò mò, quan tâm và bàn tán.

Bài nhạc gây sốt

Sản phẩm đầu tiên được Hoàng Tử Drill đăng trên kênh cá nhân là Tháp rơi, bản nhạc được làm mới từ ca khúc tiếng Trung Tháp rơi tự do. Đây cũng là bài nhạc hưởng ứng trào lưu Tháp drill tự do do MCK khởi xướng và gây sốt nhạc Việt cách đây không lâu.

Được tung ra giữa thời điểm thị trường âm nhạc có hàng loạt bản nhạc tương tự trong trào lưu Tháp drill tự do nhưng Tháp rơi của Hoàng Tử Drill vẫn có sức hút riêng. Ngoài bản beat hấp dẫn, lôi cuốn, điều thu hút nhất ở Tháp rơi là giọng hát và cách xử lý của Hoàng Tử Drill. Giọng hát ấm, ngọt ngào với lối xử lý khác biệt giúp Tháp yêu nhanh chóng được yêu thích.

Sản phẩm tới nay đạt 1,7 triệu lượt xem, có thể nói là một trong những con số cao nhất ở trào lưu Tháp drill tự do.

Kể từ đó, anh tung thêm nhiều phiên bản cho Tháp rơi, chẳng hạn video với thời lượng lên tới hơn 3 phút hay bản hát live. Bên cạnh đó là những sản phẩm âm nhạc mới, như Miss Ya, Bỏ cả thế giới để yêu em, Anh mất hết rồi hay gần nhất là Vì một khi ra mắt cách đây khoảng một tuần. Các sản phẩm đều đạt hàng chục tới trăm nghìn lượt xem. Con số này không hề nhỏ nếu so với một giọng ca hoàn toàn mới, chưa hề được biết tới.

Trong đó, Vì một khi nhận 298.000 lượt xem sau khoảng một tuần phát hành, còn Tháp rơi bản hơn 3 phút là hơn 860.000 lượt xem.

Các sản phẩm của Hoàng Tử Drill thường mang màu sắc u tối, tận dụng những góc quay chéo khiến khán giả càng khó nhìn ra gương mặt nam ca sĩ. Về mặt âm nhạc, Hoàng Tử Drill gây ấn tượng khi thể hiện giọng hát ấm trên những bản beat drill thường nổi bật bởi thanh âm mạnh mẽ, nặng nề.

Hoàng tử drill luôn che kín mặt bằng mặt nạ. Ảnh: FBNV.

Đương nhiên, xoay quanh nghệ danh, phong cách lẫn âm nhạc của Hoàng Tử Drill vẫn còn nhiều tranh luận. Khán giả đặt câu hỏi về lý do nam ca sĩ này thường cởi trần, đeo mặt nạ mỗi khi xuất hiện. Khả năng hát live của Hoàng Tử Drill cũng gây bàn tán với không ít ý kiến cho rằng nam ca sĩ này hát thều thào, thiếu nội lực.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Hoàng Tử Drill đã thành công trên phương diện truyền thông. Hiếm ca sĩ nào vừa hoạt động được một tháng đã gây bàn tán và chú ý như Hoàng Tử Drill, nhất là giữa thời điểm thị trường âm nhạc có sự cạnh tranh căng thẳng với hàng loạt gương mặt mới ra mắt.

Khán giả đua nhau dự đoán

Dư luận không ngừng đồn đoán về danh tính của Hoàng Tử Drill. Hàng loạt cái tên được nhắc đến trong những bài viết liên quan đến nam ca sĩ này.

Trong đó, Wren Evans được cho là đeo mặt nạ để vực dậy danh tiếng sau ồn ào tình cảm thời gian qua. Hay, Cao Bá Hưng cũng có thể là Hoàng Tử Drill với mục tiêu trở lại showbiz sau thời gian dài im ắng. Giữa họ với Hoàng Tử Drill có sự tương đồng trong giọng hát lẫn cách xử lý.

Thậm chí, ngay cả Jack cũng xuất hiện trong các bình luận. Một số bình luận cho rằng Hoàng Tử Drill rất có thể là Jack và sự chuyển hướng này là để nam ca sĩ cứu vãn sự nghiệp sau thời gian vắng bóng.

Tuy nhiên, Cao Minh Thiên Tùng, giọng ca từng gây ấn tượng tại Vietnam Idol Kids 2016 và vừa tham gia casting online Tân binh toàn năng 2025, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Hoàng Tử Drill từng úp mở trên fanpage rằng anh đang sống ở nước ngoài, càng làm tăng sự bí ẩn. Dù danh tính chưa rõ, sức hút của anh không thể phủ nhận. Âm nhạc của Hoàng Tử Drill đang dần chiếm lĩnh sự chú ý, trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất thị trường âm nhạc Việt nửa đầu năm 2025.

Hiện, fanpage mới lập của Hoàng Tử Drill có hơn 50.000 lượt theo dõi. Các livestream của anh cũng thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Hoàng Tử Drill là ai thậm chí trở thành chủ đề gây bàn tán trên rất nhiều diễn đàn âm nhạc.

Nam ca sĩ này cho biết anh có gần 200 bài hát tự sáng tác ở đa thể loại nhạc khác nhau. Hoàng Tử Drill tự tin có những sản phẩm phù hợp với từng cảm xúc người nghe. Giọng ca trẻ bày tỏ mong muốn khám phá và thử sức với nhiều thể loại âm nhạc mới.