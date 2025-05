Họa sĩ Hùng Lân - tác giả 'Dũng sĩ Hesman' qua đời

Họa sĩ Hùng Lân vừa qua đời chiều ngày 9/5 tại nhà riêng ở tuổi 69, theo nguồn tin của Tri Thức - Znews.

Trên mạng xã hội, giới yêu truyện tranh đăng tải thông tin họa sĩ Hùng Lân qua đời. Ông Nguyễn Khánh Dương - Giám đốc công ty truyện tranh Comicola, đơn vị khai thác bản quyền bộ truyện Dũng sĩ Hesman - xác nhận thông tin.

Họa sĩ Hùng Lân tên đầy đủ là Nguyễn Hùng Lân, sinh năm 1956. Ông là một trong những tên tuổi tiên phong của truyện tranh Việt Nam. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bộ truyện tranh huyền thoại Dũng sĩ Hesman - một biểu tượng văn hóa đại chúng từng làm say mê hàng triệu độc giả Việt Nam vào thập niên 1990.

Dũng sĩ Hesman là bộ truyện tranh khoa học viễn tưởng dài 160 tập được họa sĩ Nguyễn Hùng Lân sáng tác từ năm 1992 đến năm 1997, do Nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Nội ấn hành (riêng tập 160 được sáng tác vào năm 2019).

Ban đầu, bộ truyện phóng tác từ phim hoạt hình Voltron - Defender of the Universe (tạm dịch: Voltron: Vệ binh Vũ trụ) được 4 tập: Cuộc vượt ngục, Hesman xuất hiện, Mãng xà giả dạng và Lọ nước thần. Sau đó họa sĩ Hùng Lân tự sáng tác thêm 156 tập nữa dựa theo tuyến nhân vật đã có đồng thời tạo dựng thêm vài chục nhân vật khác. Nội dung các tập truyện này hoàn toàn do ông sáng tác.

Tên Hesman do họa sĩ và biên tập viên mường tượng từ câu "He is man", tức một robot có những đặc điểm như con người, cùng với cuộc phiêu lưu của các nhân vật vào thiên hà ở thế kỷ thứ 22.

Bìa các tập truyện Dũng sĩ Hesman trong một triển lãm ở Hà Nội.

Dũng sĩ Hesman gắn liền với thế hệ 8x, 9x - một thời tuổi thơ không tivi, không các thiết bị điện tử…, truyện tranh từng là niềm đam mê bất tận của rất nhiều người. Từ đây mà nhiều câu chuyện đáng yêu như bỏ ống heo tiết kiệm, nhịn bữa sáng,... để thuê, mua truyện đã ra đời.

Không chỉ thành công về mặt nội dung và mỹ thuật, Hùng Lân còn truyền cảm hứng cho thế hệ họa sĩ trẻ theo đuổi nghệ thuật truyện tranh trong nước. Sau hơn hai thập kỷ, vào năm 2019, ông trở lại với tập 160 của Hesman - Người về từ cõi chết - như một lời tri ân với độc giả và là dấu mốc đầy cảm xúc trong hành trình sáng tạo của mình.

Với phong cách kể chuyện mạnh mẽ, nét vẽ đặc trưng và tâm huyết với nghệ thuật, họa sĩ Hùng Lân đã khẳng định vị trí của mình như một biểu tượng sống trong lòng độc giả yêu truyện tranh Việt.

Ngoài Hesman, ông còn được yêu mến với các bộ truyện Siêu nhân Việt Nam, Cô tiên xanh, Thằng Bờm, Cuộc đời Chúa cứu thế, Lục Vân Tiên.

Họa sĩ Hùng Lân đã tự mình thiết kế hàng chục bộ font chữ mang đậm bản sắc Việt, phục vụ nhu cầu trình bày văn bản, thiết kế sách báo, đồ họa và in ấn. Ông cũng là tác giả của bộ font "HL" (viết tắt của Hùng Lân), một hệ thống font chữ khá phổ biến trước đây. Ví dụ: HL Thư pháp, HL Comic, HL Mực Tàu,… được nhiều người sử dụng trong các phần mềm thiết kế, trình chiếu, và tạo nội dung nghệ thuật.