Viết tiếp huyền thoại Hesman

Bộ truyện huyền thoại "Dũng sĩ Hesman" từng làm mưa làm gió một thời đã trở lại với bạn đọc với câu chuyện mới, lấy tên "Hesman - Chiến binh thiết giáp".

Hesman - Chiến binh thiết giáp mở đầu với khung cảnh bên ngoài vũ trụ, robot khổng lồ Hesman mất kết nối với người điều khiển và rơi tự do xuống Trái Đất. Cùng lúc đó, một chiếc điện thoại kỳ lạ bỗng xuất hiện trong cặp của Nam Thanh. Cô bạn cùng lớp vô duyên vô cớ đánh cậu vì một sự kiện Thanh hoàn toàn không biết tới.

Những tưởng một ngày lạ lùng sẽ kết thúc tại đây thì bất chợt Nam Thanh nhận được cuộc gọi đến chiếc di động kia, yêu cầu cậu lập tức mang tới trường trả lại điện thoại nếu không sẽ mất mạng.

Tập 1 bộ truyện Hesman - Chiến binh thiết giáp. Ảnh: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Đồng thời, trong thành phố cũng xảy ra sự việc kỳ quái. Tại công viên trung tâm, một con quái vật mang hình dạng bông hoa với bộ hàm dữ tợn cùng những chiếc xúc tu đã tấn công người dân quanh đó…

Được thổi vào hơi thở thời đại, bộ truyện là câu chuyện khoa học viễn tưởng phiêu lưu của các nhân vật chính trong cuộc đấu tranh chống lại các thế lực đen tối trong vũ trụ ở cuối thế kỷ 21 vượt dòng thời gian trở về hiện tại. Truyện do tác giả Dương Nguyễn đảm nhận nội dung, các họa sĩ Cá Vàng Đi Bộ, Lú Quàng, Phan Kim Thanh vẽ.

Những kiến thức về khoa học công nghệ được lồng ghép, truyền tải một cách sinh động trong nội dung các tập truyện cũng như phần ngoại truyện. Qua đó, bộ truyện giúp bạn đọc cập nhật kiến thức để bảo vệ tốt bản thân và người thân trong thế giới công nghệ ngày càng phát triển, có nhiều mặt tốt, nhưng cũng chứa đựng nhiều mặt trái.

Dũng sĩ Hesman là bộ truyện tranh khoa học viễn tưởng dài 160 tập được họa sĩ Nguyễn Hùng Lân sáng tác từ năm 1992 đến năm 1997, do Nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Nội ấn hành (riêng tập 160 được sáng tác vào năm 2019).

Ban đầu, bộ truyện phóng tác từ phim hoạt hình Voltron - Defender of the Universe (tạm dịch: Voltron: Vệ binh Vũ trụ) được 4 tập: Cuộc vượt ngục, Hesman xuất hiện, Mãng xà giả dạng và Lọ nước thần. Sau đó ông tự ông sáng tác thêm 156 tập nữa dựa theo tuyến nhân vật đã có đồng thời tạo dựng thêm vài chục nhân vật khác. Nội dung các tập truyện này hoàn toàn do ông sáng tác.

Tên Hesman do họa sĩ và biên tập viên mường tượng từ câu "He is man", tức một robot có những đặc điểm như con người, cùng với cuộc phiêu lưu của các nhân vật vào thiên hà ở thế kỷ thứ 22.

Dũng sĩ Hesman gắn liền với thế hệ 8x, 9x - một thời tuổi thơ không tivi, không các thiết bị điện tử…, truyện tranh từng là niềm đam mê bất tận của rất nhiều người. Từ đây mà nhiều câu chuyện đáng yêu như bỏ ống heo tiết kiệm, nhịn bữa sáng,... để thuê, mua truyện đã ra đời.