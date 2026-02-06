Họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ kể về mùa xuân đáng nhớ

"Mỗi độ Xuân về" là một bản ghi chép về những mùa xuân đáng nhớ của tác giả Trịnh Lữ. Bản ghi được in bổ sung trong cuốn "Ghi chép" mới tái bản năm 2026.

Tác giả Trịnh Lữ có thói quen ghi chép tự nhiên. Có khi ông ghi lại một cảm giác thoáng qua, có khi chép lại những điều đã đọc, đã nghe từ người khác, như một cách để ông tự học và giữ lại cho mình những điều đáng quý.

Từ cách viết đó, cuốn Ghi chép được hình thành. Cuốn sách mang dáng dấp của một cuốn nhật ký tinh thần, vừa là tập tản văn giàu suy tư, nơi họa sĩ Trịnh Lữ nâng niu và lưu giữ những gì ông xem là cốt lõi của đời sống: ký ức, con người, nghệ thuật, cùng những rung cảm của tâm hồn.

Chân dung hoạ sĩ Trịnh Lữ. Ảnh: Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Sách được cấu trúc thành hai phần: Chuyện đời… ghi lại những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi, những ký ức gia đình, những khoảnh khắc nhỏ nhưng chứa những suy ngẫm của tác giả: một quán nước ven đường, một buổi đạp xe gần Tết, đến những mối ân tình giữa các thế hệ.

Cuốn "Ghi chép" được tặng kèm 5 podcast tranh hoa vẽ bởi họa sĩ Trịnh Lữ. Ảnh: FBNV.

Chuyện nghệ thuật, chữ nghĩa… là phần tác giả suy tư về hội họa, văn chương, âm nhạc, cái Đẹp và thân phận sáng tạo, qua trải nghiệm sống, vẽ, dịch và đọc của chính mình.

Mỗi ghi chép có thể được đọc độc lập, nhưng khi đặt các ghi chép cạnh nhau, các đoạn ghi tạo nên một bức chân dung tinh thần của Trịnh Lữ - một người suốt đời đi tìm sự thật nội tâm và vẻ đẹp của thế giới.

Xuất bản lần đầu vào năm 2020, khi ấy tác giả đã gửi tặng bạn đọc mười hai bức tranh sen in ở cuối sách, kèm theo vài lời thân tình với nhan đề Tết này có chuyện vẽ Sen. Ở lần xuất bản mới này, tác giả dành tặng cho bạn đọc 12 bức tranh mới, được in giữa hai phần sách. Bên cạnh đó, một bản ghi chép mới ở cuối sách mang tên Mỗi độ Xuân về cũng được bổ sung, như một lời chia sẻ về những mùa xuân đáng nhớ trong đời tác giả và cũng là một lời chúc Tết chân thành, ấm áp gửi tới người đọc.

Chia sẻ trong những trang đầu cuốn sách, tác giả viết: "Lúc đầu tôi đã gọi sách này là Cóp nhặt dông dài nhưng rồi lại nghĩ mình chả khi nào “dông dài”, gọi thế có vẻ ngụy trang mua vui, mà cũng khuôn sáo.

Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi cầm bút hoặc gõ phím ra chữ, tôi chỉ có hai ý định. Một là ghi lại những gì đang khiến mình bồi hồi hoặc mông lung, khiến chúng hiện ra, có hình hài tên gọi ở những con chữ mình chọn, để có được cảm giác là chúng có thật. Hai là chép lại những đoạn đọc được nghe được của thiên hạ, để học hỏi, ngẫm nghĩ hoặc khẳng định cái tâm đắc của mình, như người tự học thường làm. Sách này là một chọn lọc những ghi và chép ấy để chia sẻ với bạn đọc, nên tôi đề là Trịnh Lữ Ghi chép".