Hoa hậu Phần Lan bị tước vương miện vì kỳ thị người Trung Quốc

Hoa hậu Phần Lan Sarah Dzafce bị tước danh hiệu và vương miện sau khi có hành vi phân biệt chủng tộc.

Đại diện ban tổ chức tuyên bố Tara Lehtonen (trái) sẽ thay thế Sarah Dzafce (phải) đảm nhận vị trí đương kim Hoa hậu Phần Lan tại buổi họp báo ngày 11/12. Ảnh: Yle.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Phần Lan khẳng định tại cuộc họp báo ngày 11/12 rằng họ không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc hay hành vi kỳ thị nào, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức tới công chúng sau bê bối liên quan đến Sarah Dzafce.

Á hậu 1 Tara Lehtonen đã được chọn thay thế Sarah Dzafce, chính thức đảm nhận danh hiệu đương kim Hoa hậu Phần Lan. “Tôi hứa sẽ đón nhận danh hiệu này với niềm tự hào và tinh thần tôn trọng sâu sắc”, tân Hoa hậu Phần Lan Tara Lehtonen chia sẻ trên mạng xã hội.

Sarah Dzafce đăng quang Hoa hậu Phần Lan trong tháng 9. Theo Đài truyền hình quốc gia Phần Lan Yle, gần đây Dzafce đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội vì một bức ảnh gây tranh cãi.

Bức ảnh được chia sẻ trên một nền tảng trực tuyến, trong ảnh, Dzafce dùng tay kéo hai bên mắt để đôi mắt hẹp lại và đuôi mắt xếch lên, đây vốn bị coi là hành động mang tính miệt thị đối với ngoại hình của người châu Á.

Đi kèm bức ảnh là dòng chú thích mà theo đài Yle có hàm ý rằng Dzafce vừa “đi ăn cùng một người Trung Quốc”. Bức ảnh của Dzafce nhanh chóng gây phẫn nộ, công chúng Phần Lan nhìn nhận hành động của cô là xúc phạm và mang tính phân biệt đối với người châu Á.

Ban đầu, Dzafce biện minh rằng cô chỉ đang xoa bóp vùng thái dương vì bị “đau đầu dữ dội”. Tuy nhiên, tại buổi họp báo, cựu Hoa hậu Phần Lan đã chính thức xin lỗi về sự việc, đặc biệt gửi lời xin lỗi tới cộng đồng người châu Á.

“Tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai bị xúc phạm và tổn thương vì hành động của tôi. Tôi đã hiểu rằng hành động phân biệt chủng tộc là điều không thể chấp nhận”, Dzafce nói.