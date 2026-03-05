Hồ Quang Hiếu, Chillies khuấy động ‘Tân niên đa miền’ của Bia Saigon

Đắk Lắk vừa bùng nổ với đại tiệc “Tân niên đa miền” do Bia Saigon tổ chức dịp đầu năm Bính Ngọ.

Sự kiện chiêu đãi khán giả không gian ẩm thực, trò chơi phong phú và một concert hoành tráng giữa đại ngàn cùng Hồ Quang Hiếu, Chillies với trải nghiệm âm nhạc "đỉnh nóc kịch trần".

Hồ Quang Hiếu, Chillies đem loạt hit chiêu đãi khán giả

Chuỗi sự kiện “Tân niên đa miền” của Bia Saigon tiếp tục chọn Đắk Lắk làm điểm đến tiếp theo vào ngày 28/2 vừa qua. Tại đây, không khí tân niên một lần nữa được nhân lên gấp bội, và tinh thần gắn kết cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk chật kín hàng nghìn người tham gia, biến không gian sự kiện thành một concert thu nhỏ với những phần trình diễn được dàn dựng hấp dẫn.

Chuỗi sự kiện “Tân niên đa miền” khuấy động bầu không khí tại Đắk Lắk.

Chương trình “Âm nhạc đa miền” bắt đầu bằng một tiết mục khai màn mãn nhãn, khéo léo lồng ghép những nét văn hóa đặc trưng của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Những vũ điệu truyền thống kết hợp cùng âm nhạc đương đại vẽ nên một bức tranh Việt Nam đa sắc màu ngay trên sân khấu.

Bầu không khí sự kiện thực sự bùng nổ khi dàn nghệ sĩ khách mời xuất hiện. Hồ Quang Hiếu mang đến nguồn năng lượng dồi dào, khuấy động đám đông bằng các ca khúc nhạc xuân rộn rã đã làm nên tên tuổi như Con bướm xuân và Xuân đã về. Ngay sau đó, nam ca sĩ tiếp tục hâm nóng sân khấu với bản hit đình đám Tìm em với những giai điệu tình cảm.

Trong khi đó, ban nhạc Chillies đem đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng, lãng mạn nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Những bản hit mang đậm dấu ấn thanh xuân của nhóm lần lượt được cất lên, đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc từ Đại lộ mặt trời, Vùng ký ức cho đến Mascara.

Chillies chiêu đãi khán giả với loạt hit như Vùng ký ức, Mascara…

Tất cả ca khúc được các nghệ sĩ lựa chọn trình diễn đều là những giai điệu thân quen, cả quảng trường rộng lớn cùng nhau ngân nga theo từng nhịp điệu, tạo nên sự giao thoa cảm xúc một cách tự nhiên từ trên sân khấu xuống khu vực khán giả.

Điểm nhấn của đêm tiệc là khoảnh khắc nghệ sĩ cùng hàng nghìn fan tại Đắk Lắk đồng thanh hô vang tiếng “dô” gắn kết. Tiếng “dô” đồng thanh vang vọng giữa không gian đại ngàn trở thành biểu tượng của tinh thần đồng lòng, đưa sự kết nối lan tỏa từ cao nguyên đến thành phố biển, từ miền Trung ra miền Bắc, và rộng hơn nữa là 34 tỉnh thành trên cả nước.

Từ âm nhạc thăng hoa đến chuỗi hoạt động đa miền đặc sắc

Tân niên luôn là dịp lý tưởng để mở ra một đầu rực rỡ, khởi sắc cho năm mới. Chính vì thế, không chỉ mang đến không gian âm nhạc thăng hoa, tiệc “Tân niên đa miền” của Bia Saigon còn là nơi để những lời mời chân tình được vang lên và gắn kết mọi người. Bắt đầu từ 16h, chuỗi hoạt động trải nghiệm đã chính thức mở cửa, khéo léo mang những nét văn hóa đặc trưng của miền Bắc và miền Nam hội tụ ngay tại đại ngàn Tây Nguyên.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm thu hút nhiều người tham gia.

Mở đầu là không gian "Du xuân đa miền", nơi ứng dụng công nghệ AI sống động thu hút đông đảo giới trẻ. Tại đây, người tham gia có thể check-in tại các danh thắng nổi tiếng khắp Tổ quốc chỉ trong tích tắc. Tiếp nối hành trình du xuân, không khí rộn rã của khu vực "Trò chơi đa miền" lại níu chân các gia đình và nhóm bạn. Việc tái hiện và làm mới các trò chơi dân gian quen thuộc dịp đầu năm cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn đã tạo nên những tràng cười sảng khoái, kéo mọi người xích lại gần nhau.

Sự gắn kết ấy càng trở nên trọn vẹn khi khán giả bước vào không gian "Ẩm thực đa miền". Bia Saigon chiêu đãi người dân một show nghệ thuật ẩm thực đặc sắc dưới bàn tay của các đầu bếp đẳng cấp. Tinh hoa món ngon Bắc, Trung, Nam cùng xuất hiện trên bàn tiệc tân niên, không chỉ đánh thức mọi giác quan mà còn minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa hương vị Bia Saigon với phong vị ẩm thực của mỗi vùng miền.

Tham gia đại tiệc “Tân niên đa miền” của Bia Saigon ngay từ 16h, anh Hoàng (31 tuổi) cho hay: "Lâu lắm rồi Đắk Lắk mới có một sự kiện quy mô và ý nghĩa đến vậy. Không chỉ được xem nghệ sĩ biểu diễn, chúng tôi còn được trải nghiệm ẩm thực và văn hóa của nhiều vùng miền khác nhau. Khoảnh khắc tất cả cùng hô vang tiếng 'dô' thực sự mang lại cảm giác gắn kết và đáng nhớ trong những ngày đầu năm".

Khép lại sự kiện ấn tượng tại Đắk Lắk, đại tiệc “Tân niên đa miền” của Bia Saigon vẫn sẽ tiếp tục, hẹn mang bầu không khí cuồng nhiệt này đổ bộ đến Hạ Long vào ngày 7/3 tới. Độc giả chờ đón điểm dừng chân tiếp theo để tiếp tục lan tỏa tinh thần gắn kết và mở màn năm Bính Ngọ thật khởi sắc cùng Bia Saigon.