Thử thách của Bia Saigon gắn kết mọi người cùng 'tỏa Tết lớn'

Từ những lời mời thân quen trên bàn tiệc Tết, làn sóng “lời mời” đã phủ rộng khắp nền tảng trực tuyến với thử thách “Một lời mời, tỏa Tết lớn” của Bia Saigon.

Vừa qua, Bia Saigon tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng khi trình làng bộ sưu tập lon giới hạn độc đáo. Thay vì những thiết kế thông thường, Bia Saigon khéo léo đưa những “lời mời” - nét văn hóa giao tiếp đặc trưng của người Việt - lên bao bì sản phẩm.

“Lời mời” là đầu câu chuyện

Bộ sưu tập gồm 8 lon bia với những thông điệp gần gũi như “Kính một ly”, “Đối một câu”, “Hát một bài”... Mỗi lon bia không đơn thuần là thức uống trên bàn tiệc, mà còn đóng vai trò như lời mở đầu cho những cuộc vui. Đó có thể là lời mời cùng nâng ly chúc mừng năm mới, rủ rê hát vang một bản nhạc xuân sôi động, hay níu nhau “ngồi thêm chút nữa” để kéo dài khoảnh khắc sum vầy.

Bộ 8 lon Bia Saigon Lager phiên bản giới hạn Tết Bính Ngọ 2026.

Dù ở miền Bắc với phong thái trịnh trọng, miền Trung chân phương hay miền Nam hào sảng, những lời mời giản dị ấy đều gặp nhau ở một điểm chung - tinh thần gắn kết. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều người dùng bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng này. Anh Hoàng Nam (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Bình thường có dịp tụ họp, anh em hay ngại bắt chuyện, nay có sẵn mấy dòng chữ trên lon bia, thấy không khí tự nhiên hẳn, cứ nhìn chữ mà mời nhau thôi, rất thực tế và vui vẻ”.

“Bão” lời mời tỏa khắp mạng xã hội

Không dừng lại ở những bàn tiệc thực tế, tinh thần “tỏa Tết lớn” nhanh chóng “đổ bộ” lên không gian mạng thông qua thử thách sáng tạo nội dung. Chỉ cần lướt các trang mạng xã hội những ngày này, không khó để bắt gặp hashtag #MộtLờiMời #TỏaTếtLớn cùng loạt video đầy màu sắc từ người dùng mọi miền.

Sức hút của trào lưu còn đến từ sự tham gia của dàn nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung như Vĩnh Thích Ăn Ngon, Phát La, Châu Muối... Mỗi người một phong cách, nhưng đều xoay quanh việc thực hiện những “lời mời” một cách sáng tạo để “tỏa Tết lớn”.

Vĩnh Thích Ăn Ngon mở đầu bằng bầu không khí rộn ràng tại miền Tây, nơi anh mượn chính lời mời “Ngồi một chút” hay “Ăn một miếng” trên lon bia để lan tỏa tấm lòng hiếu khách. Theo Vĩnh, dù mỗi vùng miền có cách mời khác nhau, tất cả đều chung sự chân thành, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn trong dịp Tết. Trong khi đó, Phát La mang đến câu chuyện đầy sáng tạo khi dùng lon bia có chữ “Ăn một miếng” để mời một cô gái xa lạ đang lỡ chuyến xe vào chung vui cùng gia đình. Những lời mời giản dị như “Dzô một cái” không chỉ xóa tan sự ngại ngùng, mà còn biến nỗi buồn xa quê thành niềm vui sum vầy ấm áp. Riêng Châu Muối lại chọn cách kết nối các vùng miền ngay trên bàn tiệc bằng lời mời “Ngồi một chút”. Cô tận dụng thông điệp trên lon bia làm cái cớ để rủ rê bạn bè nán lại, cùng thưởng thức sự giao thoa giữa thịt kho hột vịt miền Nam và thịt trâu gác bếp miền Bắc.

Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung hào hứng tham gia thử thách “Một lời mời, tỏa Tết lớn”.

Được biết, “Một lời mời, tỏa Tết lớn” cũng là hoạt động trực tuyến được Bia Saigon khởi xướng, tạo sân chơi để mọi người thêm gắn kết qua việc chia sẻ những nội dung được lấy cảm hứng từ một lời mời Tết gần gũi và thú vị.

Để tham gia lan tỏa không khí Tết và rinh về những phần quà giá trị, người dùng chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản, bắt đầu từ việc sở hữu các sản phẩm Bia Saigon phiên bản giới hạn dành riêng cho Tết Bính Ngọ 2026. Sau đó, người dùng quay video ghi lại khoảnh khắc thực hiện các thử thách “lời mời” đầy ý nghĩa như “ăn một miếng”, “đối một câu” hay cùng nhau “hát một bài” và đăng tải lên Facebook hoặc TikTok cá nhân ở chế độ công khai. Đồng thời, mỗi bài đăng cần đính kèm hashtag #BiaSaigon #BiaSaigonLager #MộtLờiMời #TỏaTếtLớn và gắn thẻ những người bạn ở các tỉnh thành khác nhau để cùng nối dài làn sóng gắn kết khắp mọi miền.

Điểm thu hút của trào lưu còn đến từ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, khuyến khích người tham gia lan tỏa những lời mời Tết đầy cảm xúc. Những video có lượt tương tác cao sẽ có cơ hội nhận 1 thùng Bia Saigon Lager 24 lon từ giải “Lời mời lan tỏa”, trong khi giải “Lời mời sáng tạo” vinh danh các ý tưởng độc đáo bằng bộ ly thủy tinh uống bia cao cấp. Đặc biệt, giải “Lời mời chung vị Tết Việt” dành cho những thước phim tạo nên sự kết nối và lan tỏa tinh thần Tết trên phạm vi toàn quốc, nơi mỗi lời mời mang dấu ấn địa phương, góp phần tạo nên một Tết chung, đúng tinh thần “tỏa Tết lớn”. Ở hạng mục cao nhất, giải chung cuộc “Lời mời tỏa Tết lớn” với phần thưởng là iPhone 17 Pro sẽ được xác định thông qua vòng quay may mắn, áp dụng cho những người tham gia thử thách từ 2 lượt hợp lệ trở lên. Ngoài ra, chương trình còn mang đến hàng nghìn voucher và thẻ cào điện thoại dành cho các người chơi may mắn.

Chỉ sau vài tuần khởi động, thử thách đã chứng minh sức hút không chỉ qua những con số tương tác, mà còn ở giá trị tinh thần mang lại. Độc giả truy cập tại đây để cùng Bia Saigon biến lời mời trên lon bia thành những kỷ niệm đáng nhớ cùng cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn với thử thách “Một lời mời, tỏa Tết lớn”.