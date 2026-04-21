Hồ Đarana vẫn trơ đáy

Hoàn thành từ năm 2022 nhưng hồ chứa nước Đarana, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chưa thể tích nước do vướng mặt bằng của 3 hộ dân.

Công trình đã hoàn thành nhưng chưa thể tích nước do vướng 3 hộ dân chưa chịu nhận bồi thường.

“Cơn khát” bên cạnh công trình thủy lợi

Xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai vốn được xem là vùng đất trù phú với các loại cây công nghiệp giá trị cao như điều, sầu riêng, cà phê, hồ tiêu... Thế nhưng những năm gần đây, thời tiết khắc nghiệt, khô hạn đã ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.

Năm 2017, dự án hồ chứa nước Đarana với diện tích 37,3 ha được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt với kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng , được kỳ vọng là "phao cứu sinh" cho nông nghiệp địa phương.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước. UBND huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước cũ) là Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Công trình có công suất thiết kế cung cấp nước tưới cho 125 ha đất canh tác và 200 m³/ngày đêm nước sinh hoạt. Trong số 89 hộ dân thuộc diện đền bù, đại đa số đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, dự án lại vướng mắc do sự thiếu hợp tác của 3 hộ dân gồm ông Nguyễn Văn Tám, ông Ngô Văn Hội và ông Lê Tiến Điện.

Đặc biệt, hộ ông Lê Tiến Điện với diện tích 14.300 m² nằm ngay trong lòng hồ vẫn chưa chịu di dời. Chính vì nút thắt này, đơn vị thi công dù đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục từ 4 năm trước nhưng vẫn không thể đóng cống tích nước.

Hồ trơ đáy trong khi dân cần nước tưới.

Anh Nguyễn Văn Điển (ngụ thôn 6, xã Nghĩa Trung) xót xa nhìn 10 ha cây trồng đang héo lá. Dù gia đình đã chủ động khoan giếng sâu, đào hồ tích trữ nhưng vẫn không đủ nước tưới trước thời tiết nắng nóng kéo dài.

“Mỗi ngày vườn cây cần khoảng 300 khối nước, nhưng giếng khoan hiện nay chỉ cung cấp được khoảng 150 khối, thiếu hụt một nửa nên ảnh hưởng sản lượng rất nhiều. Trái rụng, cây héo khô. Chúng tôi mong Nhà nước cố gắng nhanh chóng đắp đập trong năm nay để sang năm người dân có đủ nước tưới, phát triển kinh tế”, anh Điển cho biết.

Việc đầu tư hồ Đarana là bước ngoặt quan trọng để bà con thoát cảnh "trông trời, trông đất". Thế nhưng, sự chậm trễ kéo dài đã đẩy người dân vào thế khó, không thể tự tìm nguồn nước mới mà cũng không có nước từ hồ.

Ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng thôn 6, cho biết: “Dự án đã có rồi, sai bên nào thì bên đó phải khắc phục. Nếu Nhà nước chưa đúng thì làm cho đúng, còn người dân sai thì phải có cách giải quyết dứt điểm, không thể kéo dài mãi. Thực tế nếu không có đập này, người dân chúng tôi đã có cách khác khắc phục, khả năng không thiếu nước, như đưa máy vào múc sâu xuống tìm mạch nước. Nhưng giờ có đập rồi thì không làm gì được nữa, chỉ biết đợi trời mưa”.

Người dân mong mỏi hồ sớm tích nước để có đủ nước tưới tiêu.

Phải sớm xử lý dứt điểm

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân 3 hộ dân trên chưa bàn giao mặt bằng là do không đồng ý với đơn giá bồi thường đất và cây trồng. Các hộ này yêu cầu định giá lại theo giá thị trường hiện tại, đòi phương án đất đổi đất hoặc bồi thường thêm phần diện tích hành lang bảo vệ an toàn hồ đập.

Trước những yêu cầu này, cơ quan chức năng khẳng định đã tổ chức nhiều buổi vận động, đối thoại và trả lời đầy đủ theo đúng quy định pháp luật. Phương án bồi thường hiện tại đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp cao nhất cho người dân, vì vậy không còn cơ sở để xem xét lại các yêu cầu mang tính lặp lại.

Ông Phan Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, thừa nhận sự bức xúc của nông dân về nước tưới là hoàn toàn có cơ sở khi một công trình quy mô lớn lại đang để hoang hóa, lãng phí: “Hồ chứa nước Đarana là công trình trọng điểm đem lại nguồn nước tưới cho rất nhiều hộ dân. Dự án hoàn thành đã lâu nhưng chưa đưa vào khai thác gây bức xúc lớn. Chúng tôi xét thấy cần phải sớm đưa công trình vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Xã đã báo cáo Đảng ủy, UBND tỉnh để có chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc này”.

Thiếu nước tưới nên cây trồng bị khô lá, rụng bông.

Việc đình trệ suốt 4 năm không chỉ gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho hàng trăm hộ dân mà còn gây lãng phí nghiêm trọng ngân sách Nhà nước. Để bảo vệ lợi ích chung, chính quyền cần có những động thái cứng rắn hơn.

Được biết, ngày 11/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản yêu cầu xã Nghĩa Trung rà soát hồ sơ, chuẩn bị phương án cưỡng chế thu hồi đất nếu các hộ dân tiếp tục cố tình không chấp hành. Mục tiêu cao nhất là giải quyết dứt điểm nút thắt mặt bằng để hồ Đarana có thể tích nước ngay trong mùa mưa này, sẵn sàng phục vụ sản xuất cho mùa khô năm 2026.