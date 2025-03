HLV Shin Tae-yong phản ứng mạnh khi Indonesia thắng trận

Metro TV chia sẻ khoảnh khắc HLV người Hàn Quốc chăm chú ngồi theo dõi trận đấu giữa Indonesia và Bahrain. Sau khi Ole Romeny sút tung lưới đội khách, HLV Shin bật dậy vỗ tay và ăn mừng phấn khích. Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc ôm chầm lấy Mochamad Iriawan, cựu Chủ tịch PSSI, đang ngồi kế bên.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Ít giờ sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu về hơn 700.000 lượt xem và gần 900 lượt chia sẻ.

"HLV Shin vẫn đang ở Indonesia, ông ấy vẫn rất quan tâm đến tình hình bóng đá của chúng ta", một CĐV viết. Tài khoản khác chia sẻ: "Trong 2 trận gần nhất, ông ấy đều ngồi xem chăm chú. HLV Shin thật sự yêu bóng đá Indonesia".

Sau khi bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải hồi tháng 1, HLV Shin vẫn thường trở lại quốc gia này để tham gia sự kiện, đồng thời tận dụng thời gian rảnh để xem Indonesia thi đấu.

Hôm 11/1, HLV Shin chia sẻ dòng trạng thái ủng hộ Indonesia trên trang cá nhân: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tuyển thủ quốc gia Indonesia. Cả đội phải giành vé dự World Cup 2026. Tôi hy vọng họ có thể trình diễn trên sân khấu lớn như World Cup".

Chiến thắng trước Bahrain giúp Indonesia giữ vững vị trí thứ 4 ở bảng C vòng loại World Cup 2026 với 9 điểm, kém đội xếp trên là Saudi Arabia 1 điểm. Đây là vị trí có tấm vé dự vòng play-off. Ở lượt kế tiếp, Indonesia sẽ đón tiếp Trung Quốc trên sân nhà.

