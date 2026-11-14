HLV Moriyasu chia tay tuyển Nhật Bản sớm

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) xác nhận huấn luyện viên Hajime Moriyasu sẽ từ chức vào tuần tới, sớm hơn dự kiến ban đầu đôi chút.

Hai trận giao hữu gặp Brazil tại Singapore và Paraguay sẽ là những lần cuối cùng nhà cầm quân 58 tuổi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Moriyasu dự kiến tiếp tục dẫn dắt tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2027 ở Saudi Arabia trước khi bàn giao lại cho huấn luyện viên Go Oiwa. Tuy nhiên, việc giải đấu bị hoãn đã đẩy nhanh lộ trình chuyển giao.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã thông báo dời Asian Cup 2027 từ tháng 1 sang tháng 12/2027. AFC lý giải quyết định này xuất phát từ "những tình huống đặc biệt" trong khu vực.

Cùng với sự thay đổi nhân sự, JFA cũng thông báo hủy trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup dự kiến diễn ra tại Osaka vào ngày 30/12.

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cho biết: "Chúng tôi từng coi trận đấu này là cơ hội quan trọng để củng cố sức mạnh cho đội tuyển và đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng sau khi Asian Cup bị hoãn và cân nhắc lịch trình của đội tuyển quốc gia, chúng tôi quyết định hủy trận đấu".

Ông Moriyasu tiếp quản tuyển Nhật Bản sau World Cup 2018 và trở thành huấn luyện viên tại vị lâu nhất của đội tuyển. Dưới sự dẫn dắt của ông, "Samurai Xanh" từng đánh bại Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022 ở Qatar trước khi thua Croatia trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội.

Tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ, Nhật Bản tiến vào vòng 32 đội nhưng bị loại sau thất bại 1-2 trước Brazil bởi bàn thắng muộn của Gabriel Martinelli.

Nhà cầm quân 58 tuổi đang sở hữu thành tích 74 thắng, 16 hòa và 18 thua sau 108 trận dẫn dắt tuyển Nhật Bản, đạt hiệu suất trung bình 2,19 điểm mỗi trận.

Những ngôi sao rớt giá trên thị trường chuyển nhượng Bản cập nhật định giá của Transfermarkt ngày 8/10 ghi nhận nhiều ngôi sao giảm giá trị trên thị trường chuyển nhượng.