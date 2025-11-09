HLV Lampard khiến cả nước Anh thán phục

Tối 2/11, ở vòng 15 Championship, Coventry có chiến thắng kịch tính 1-0 trước Stoke City, qua đó tiếp tục dẫn đầu giải với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai.

Đội bóng của HLV Lampard đang thi đấu rất hay.

HLV Frank Lampard đang làm một công việc phi thường. Coventry City hiện chỉ sở hữu quỹ lương xếp thứ 20 tại Championship, nhưng đang bay cao trên bảng xếp hạng và tiến từng bước đến giấc mơ trở lại Ngoại hạng Anh sau hai thập niên.

Dưới tài cầm quân của Lampard, Coventry chơi thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả dù đội hình thua kém nhiều đối thủ khác tại giải đấu. Làm khách trên sân Stoke City, đội bóng cũng tạo hiện tượng từ đầu mùa giải, Coventry không hề nao núng.

Ephron Mason-Clark ghi bàn thắng quyết định ở phút 86, mang về chiến thắng quan trọng cho Coventry trước Stoke, giúp họ vững vàng ở vị trí dẫn đầu tại Championship.

Đây là trận đấu Coventry làm chủ thế trận, nhưng gặp khó trong việc tìm đường xuyên thủng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Stoke. Thế nhưng, Coventry đã ghi ít nhất hai bàn trong mỗi tám trận gần nhất trước đó, và "cỗ máy ghi bàn" của HLV Lampard không dừng lại khi đối đầu hàng thủ kiên cường của Stoke.

Coventry vắng mặt ở Premier League kể từ khi họ bị xuống hạng vào năm 2001.

Sau trận, Lampard chia sẻ với BBC: "Thật tuyệt vời khi thắng theo cách này vì đây là trận đấu khó khăn.Chúng tôi đã xử lý trận đấu xuất sắc từ đầu đến cuối. Sự nỗ lực, tinh thần đồng đội và cách tiếp cận chiến thuật của các cầu thủ thật đáng kinh ngạc, đặc biệt khi không có bóng. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng trước một đội bóng rất mạnh".

Ba điểm có được trên sân Stoke giúp Coventry tiếp tục dẫn đầu giải, tạo khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai Middlesbrough. Coventry chạm mốc 40 bàn sau 15 trận, thành tích chưa đội nào đạt được kể từ mùa 1965/66 ở Championship.

Ngoài ra, Coventry cũng chỉ để thủng lưới 13 bàn. HLV Lampard đưa Coventry City từ một đội bóng đối mặt nguy cơ xuống hạng mùa trước, trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch Championship chỉ trong vòng 10 tháng.

Khi Lampard tiếp quản Coventry vào tháng 11/2024, đội bóng chỉ đứng thứ 17 tại Championship. Đến cuối mùa 2024/25, Coventry kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 một cách đáng kinh ngạc.

Nếu giúp Coventry lên chơi ở Premier League vào cuối mùa, Lampard sẽ giải "cơn khát" kéo dài 25 năm của CLB, kể từ khi họ bị xuống hạng vào năm 2001.