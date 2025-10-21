HLV Ishii phẫn nộ vì bị Thái Lan sa thải

Huấn luyện viên Masatada Ishii bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải chỉ vài giờ sau buổi họp đánh giá hai trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 với Đài Loan (Trung Quốc).

Masatada Ishii trong buổi họp phân tích kỹ thuật hôm 21/10.

Trên trang cá nhân, ông Masatada Ishii lên tiếng bày tỏ sự thất vọng, cáo buộc FAT thiếu chân thành trong quy trình chấm dứt hợp đồng. Theo lời kể của Ishii, ông được triệu tập đến trụ sở FAT vào lúc 10 giờ sáng 21/10 để "đánh giá hai trận đấu với Đài Loan". Buổi họp diễn ra bình thường, nhưng ngay sau khi kết thúc, ông bất ngờ nhận được thông báo: "Hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay hôm nay".

Lý do được đưa ra là "FAT muốn thay đổi toàn bộ ban huấn luyện của các đội tuyển quốc gia Thái Lan ở mọi lứa tuổi". Ishii cho biết ông chưa kịp sắp xếp suy nghĩ và chỉ đồng ý "nói chuyện thêm" mà không ký vào bất kỳ giấy tờ nào. Thế nhưng, chỉ đến chiều cùng ngày, thông báo chính thức về việc sa thải đã được công bố.

"Tôi chưa kịp sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nên đã đồng ý 'nói chuyện lại' và không ký. Sau đó, thông báo chấm dứt hợp đồng đã được đưa ra vào buổi chiều. Thật là những con người thiếu chân thành", Ishii viết, thể hiện rõ sự bức xúc.

Thái Lan vừa có hai chiến thắng quan trọng trong tháng 10.

Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người hâm mộ đã ủng hộ đội tuyển Thái Lan trong thời gian qua: "Cảm ơn rất nhiều đến mọi người đã hỗ trợ đội tuyển quốc gia Thái Lan cho đến nay".

Quyết định sa thải Ishii đến đột ngột và gây sốc với làng bóng đá Thái Lan, giữa lúc đội tuyển "Voi chiến" đang chơi khởi sắc sau hai chiến thắng 6-1 và 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) tháng này, qua đó làm sống lại hy vọng dự Asian Cup 2027.

Song, theo đánh giá từ FAT, dưới thời HLV người Nhật, "Voi chiến" đã trải qua những thất bại đáng tiếc, đặc biệt là vòng loại Asian Cup 2027 (thua Turkmenistan 1-3 hồi tháng 6). Ngoài ra, Ishii cũng vướng vào tranh cãi lớn khi loại trừ các trụ cột kỳ cựu như Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan khỏi danh sách thi đấu quan trọng, trong khi vẫn triệu tập một số cầu thủ trên 30 tuổi khác. Chiến lược trẻ hóa đội hình của ông bị cho là thiếu cân bằng, dẫn đến sự thiếu ổn định ở hàng thủ và tinh thần thi đấu.