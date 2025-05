HLV Inter Miami bị xem là 'thảm họa'

Sáng 11/5, Inter Miami chịu thất bại nặng nề 1-4 trước Minnesota United trong trận cầu thuộc vòng 12 MLS 2025. Lionel Messi là người ghi bàn duy nhất cho Inter Miami.

Sau trận, HLV Mascherano bị CĐV chỉ trích vì khả năng triển khai chiến thuật kém. M10 là điểm sáng hiếm hoi của Inter Miami, khi những vệ tinh xung quanh anh đều chơi mờ nhạt và thiếu bài vở tấn công.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích HLV Mascherano tăng cao. Một CĐV viết: "Đúng là một HLV thảm họa. Tôi nhớ Tata Martino". Tài khoản khác viết: "Mascherano đúng là chỉ nên đi đá bóng thay vì huấn luyện". CĐV khác bình luận: "Tôi không thấy chiến thuật gì đặc biệt của Inter Miami. Họ chỉ dồn bóng cho Messi cho xong chuyện".

Thất bại trước Minnesota United là một kết quả đáng lo ngại khác cho Inter Miami, khi đội bóng tiếp tục chuỗi phong độ yếu kém. Họ đã thua trận thứ 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sau 24 trận, Inter Miami để thủng lưới 28 bàn.

Trước đó, theo Miami Herald, Messi rất không hài lòng với chất lượng chuyên môn ở Inter Miami. Siêu sao người Argentina bất mãn với không ít đồng đội vì màn trình diễn yếu kém và thiếu sức sống.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc Messi tỏ thái độ không hài lòng khi nghe HLV Mascherano chỉ đạo đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Messi thậm chí có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo hơn cả đồng đội cũ ở Barcelona và tuyển Argentina.

Mascherano được Inter Miami bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 11/2024. Trước đó, cựu danh thủ này dẫn dắt U20 và U23 Argentina.

