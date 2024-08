HLV Ancelotti chưa cho Mbappe đá chính

Theo AS, HLV Carlo Ancelotti sẽ giữ nguyên 9 trên 11 cái tên đá chính ở chung kết Champions League 2023/24 cho trận tranh Siêu cúp châu Âu với Atalanta.

"Mbappe và cả Endrick sẽ phải kiên nhẫn để có trận chính thức đầu tiên cho Real Madrid", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Hai cầu thủ đã rời đội bóng trong hè vừa qua, Toni Kroos và Nacho Fernandez, sẽ lần lượt được thay thế bằng Luka Modric và Eder Militao.

HLV Ancelotti từng giữ nguyên đội hình vô địch châu Âu cho trận tranh Siêu cúp vào các năm 2014 và 2022.

Đội hình của Real Madrid trong trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ gồm thủ môn Thibaut Courtois, bộ tứ hậu vệ Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Eder Militao, Ferland Mendy, các tiền vệ Federico Valverde, Edouardo Camavinga, Luka Modric và bộ ba tấn công Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius .

Bộ đôi tân binh của Real nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị, chờ cơ hội ra sân, tùy theo tình hình trận đấu.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Mbappe đã có một vài buổi tập cùng đội bóng mới. Cầu thủ sinh năm 1998 cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng. Mbappe được truyền thông ghi lại nhiều khoảnh khắc đang vui đùa với Vinicius, Bellingham.

Nếu được đăng ký thi đấu và cùng Real đánh bại Atalanta ở trận đấu lúc 2h ngày 15/8, Mbappe sẽ có danh hiệu cấp châu lục đầu tiên trong sự nghiệp CLB.

