HLV Al Hilal: 'Neymar không theo kịp các đồng đội'

Trong cuộc họp báo gần đây, HLV Jorge Jesus của Al Hilal đã lên tiếng về tình hình của Neymar: “Cậu ấy không còn chơi bóng ở đẳng cấp mà chúng ta từng nhìn thấy. Về mặt thể lực, Neymar không thể theo kịp các đồng đội. Thật không may, mọi thứ trở nên khó khăn với Neymar. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng với Al Hilal. Có thể chính Neymar sẽ quyết định tương lai của mình".

Neymar đang vật lộn với chấn thương và chỉ mới có 42 phút thi đấu trong mùa giải này. Anh mới ra sân tại AFC Champions League và chưa chơi phút nào tại Saudi Pro League. Tháng trước, Al Hilal vừa phải thanh lý hợp đồng với trung vệ Kalidou Koulibaly để nhường suất ngoại binh cho Neymar trong phần còn lại của mùa giải.

Truyền thông Brazil cho biết Al Hilal xem xét chỉ để Neymar thi đấu tại AFC Champions League. Điều này có thể ảnh hưởng đến phong độ và khả năng kết nối của chân sút người Brazil với đồng đội.

Rạng sáng 17/1, Al Hilal có chiến thắng tưng bừng 9-0 trước Al Fateh mà không có Neymar trong đội. Đây cũng là thắng lợi đậm nhất trong lịch sử Al Hilal ở giải quốc nội.

Athletic cho biết Neymar nhận sự quan tâm lớn từ Chicago Fire ở giải MLS. Đội bóng muốn phá vỡ quỹ lương nhằm chiêu mộ cựu sao Barcelona để chuẩn bị cho mùa giải 2025. Hợp đồng của Neymar với Al Hilal sẽ hết hạn vào tháng 6.

Ban lãnh đạo Chicago Fire được cho là đã đàm phán với cha cầu thủ, ông Neymar Sr, về khả năng tiền đạo người Brazil cập bến MLS. Nếu gật đầu, Neymar sẽ nhận mức lương không dưới 30 triệu USD /năm tại Chicago Fire, cao hơn con số Messi nhận ở Inter Miami (chưa tính các khoản thu nhập khác mà Leo được hưởng).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.