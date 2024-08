Hình ảnh triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế, bắt 155 đối tượng

Sau thời gian thu thập chứng cứ, xác lập chuyên án đấu tranh, được sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Xuân Thao (Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp, đã xây dựng phương án phá án với phương châm "Vây ráp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong". Tòa nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội