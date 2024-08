Phá đường dây lừa đảo tại Tam giác vàng, bắt 155 người

Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an Lào phá đường dây lừa đảo tại Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào), bắt giữ 155 người.

Hàng trăm kẻ lừa đảo bị di lí về trụ sở tạm giữ của Công an đặc khu Tam Giác Vàng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào; Cục Cảnh sát Hình sự, Cục đối ngoại, Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt 155 người liên quan.

Theo Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam.

Với chiến thuật “dùng người Việt lừa người Việt”, những kẻ này đã lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với mức lương hấp dẫn từ 18-30 triệu đồng, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các “mắt xích” được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân, nhưng độc thân thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tán tỉnh tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Nạn nhân mà bọn chúng hướng đến là những người độc thân, trung niên, có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

Sau khi tạo được lòng tin, những kẻ này kêu gọi “con mồi” đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang website) “ảo” có tên OYO (https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận. Từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào.

Sau khi nắm bắt tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng, rạng sáng 2/8, các tổ công tác của ban chuyên án quyết định xuất kích.

Hang ổ của đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Nơi làm việc của đường dây này từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Phát hiện lực lượng chức năng, hàng trăm kẻ lừa đảo tẩu tán, tiêu huỷ các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người đang làm việc cùng tòa nhà.

Sau hơn 4h truy bắt, 154 người trong đường dây này đã sa lưới.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại sân bay Nội Bài, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng cũng bắt giữ kẻ chủ mưu Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.