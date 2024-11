Hình ảnh thân mật của Xoài Non, Gil Lê

Xoài Non và Gil Lê mặc đồ đôi, tạo dáng thân mật trong loạt ảnh mới. Tại họp báo Chị đẹp đạp gió trước đó, họ giới thiệu nhau là người yêu.

Xoài Non vừa chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên Gil Lê. Trong hình, cả hai mặc đồ đôi, có những cử chỉ thân mật, Xoài Non hôn má Gil Lê. Thời gian qua, cả hai nhiều lần chia sẻ hình ảnh chụp chung. Gil Lê thậm chí xuất hiện trong bộ ảnh chúc mừng sinh nhật bố Xoài Non.

Ít ngày trước đó, khi cùng gia đình Gil Lê tham gia một sự kiện, hình ảnh Xoài Non gây bàn tán trên mạng xã hội. Theo đó, hot girl chăm chú vào điện thoại, thay vì trò chuyện với cha mẹ Gil Lê, làm dấy lên những đồn đoán. Sau đó, Xoài Non lên tiếng giải thích.

Hình ảnh mới của Xoài Non và Gil Lê. Ảnh: FBNV.

Cô cho biết: "Thực ra mọi người nói về tôi thế nào cũng bình thường vì làm nghề này, tôi phải chấp nhận những lời khen chê. Nhưng có những khi mọi người đặt điều liên quan đến người lớn, tôi không thích. Má Vũ (mẹ của Gil Lê) dễ thương lắm nên mọi người đừng coi clip trên mạng rồi đồn đoán". Chia sẻ của Xoài Non cho thấy mối quan hệ giữa cô với gia đình Gil Lê tốt đẹp.

Chuyện tình cảm giữa Xoài Non và Gil Lê được chú ý từ đầu tháng 7 khi hai người xuất hiện cùng nhau. Kể từ đó, lượng fan chung, ủng hộ 2 người ngày càng đông đảo. Trong các livestream sau đó, hai người có nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, hôn má…

Khi cùng tham buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió, Gil Lê đã giới thiệu Xoài Non là người yêu. Cụ thể, ca sĩ Ngọc Ánh hỏi Gil Lê khi thấy ca sĩ đi cùng Xoài Non: “Xoài là bạn em hả?”. Gil Lê liền đáp: “Dạ, người yêu em”.

Gil Lê sinh năm 1991, còn Xoài Non sinh năm 2002. Gil Lê hoạt động giải trí với vai trò ca sĩ, MC nhiều năm qua.