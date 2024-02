Hình ảnh tài tử 'Bố già' bên tình cũ kém 53 tuổi

Page Six đưa tin vào tối 24/2 (giờ Mỹ), tài tử gạo cội Al Pacino và bạn gái cũ Noor Alfallah dùng bữa ở nhà hàng E. Baldi, khu Beverly Hills. Sau đó, cả hai ra về chung xe. Alfallah là người cầm lái còn sao Bố già ngồi ở ghế phụ.

Một người phụ nữ khác xuất hiện trong chuyến đi và Pacino cũng có những tương tác, trò chuyện vui vẻ với người này.

Nguồn tin cho biết, đây là lần đầu Pacino hội ngộ tình cũ kém 53 tuổi sau chia tay hồi tháng 9/2023. Điều này làm dấy lên tin đồn họ tái hợp. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận.

Theo People, Pacino hẹn hò Alfallah vào tháng 4/2022 thông qua sự giới thiệu của bạn bè chung. Tình cảm của họ được vun đắp qua những buổi đi chơi, trò chuyện thân mật.

Pacino hơn Alfallah 53 tuổi, tuy nhiên khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề với họ. "Bộ đôi gặp và bén duyên với nhau trong thời gian tránh dịch. Alfallah chủ yếu hẹn hò với đàn ông giàu", nguồn tin TMZ tiết lộ.

Tháng 6/2023, Alfallah sinh con trai cho sao Bố già. Chia sẻ với phóng viên, Pacino cho biết ông rất hạnh phúc và cảm thấy đặc biệt khi có con ở tuổi 83. Ban đầu, Pacino nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình do ông tuổi đã cao và gặp một số vấn đề sức khỏe. Sau đó, Alfallah đi xét nghiệm DNA và kết quả cho thấy Pacino là cha của em bé.

Nhưng chỉ 3 tháng sau đó, cả hai chia tay, đi đến thỏa thuận về quyền nuôi và cấp dưỡng cho con.

"Pacino chu cấp 30.000 USD /tháng để hỗ trợ Alfallah nuôi con. Ngoài ra, thẩm phán yêu cầu ông phải trả trước cho cô 110.000 USD , 13.000 USD cho y tá trực đêm và chi trả mọi hóa đơn y tế khác. Ông còn phải đóng 15.000 USD hàng năm vào quỹ giáo dục cho đứa con nhỏ", nguồn tin nói.

