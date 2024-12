Hình ảnh mới vụ ám sát CEO UnitedHealthcare rúng động nước Mỹ

Video trích xuất từ CCTV mới được công bố ghi lại hình ảnh nghi phạm vụ ám sát ông Brian Thompson bước ra khỏi ga tàu điện ngầm Manhattan chỉ 30 phút trước khi xảy ra sự vụ.

Video kẻ ám sát CEO UnitedHealthcare xuất hiện ở ga tàu điện ngầm Camera an ninh của một cửa hàng xì gà đã ghi lại hình ảnh được cho là nghi phạm vụ ám sát ông Brian Thompson rời khỏi ga 57th Street khoảng 30 phút trước khi nổ súng trên Đại lộ 6.

Camera an ninh của một cửa hàng cigar trên Đại lộ số 6 đã thu được hình ảnh nghi phạm trong vụ ám sát CEO Brian Thompson của UnitedHealthcare. Trong đoạn video, nghi phạm được cho là đã rời khỏi ga 57th Street vào khoảng 6h15 sáng 4/12 (giờ địa phương).

Sở Cảnh sát New York (NYPD) trước đó cũng công bố một số đoạn video trích xuất từ CCTV cho thấy nghi phạm đã tiếp cận ông Thompson bên ngoài khách sạn New York Hilton Midtown trên Đại lộ số Sáu ở trung tâm Manhattan vào khoảng 6h45 cùng ngày và bắn nhiều phát vào bắp chân và lưng ông.

Nạn nhân đã quằn quại trên nền đất trong vài phút trước khi được chuyển đến Bệnh viện Mount Sinai West và được thông báo đã qua đời vào 7h12 sáng 4/12 (giờ địa phương).

Hình ảnh được ghi lại từ CCTV của một cửa hàng xì gà cho thấy nghi phạm có thể đã xuất hiện ở ga 57th Street vào khoảng 6h15 sáng 4/12 (giờ địa phương), tức khoảng 30 phút trước khi vụ ám sát ông Thompson xảy ra. Ảnh: New York Post.

Tay súng đã sử dụng thiết bị giảm thanh và được cho là một người có kinh nghiệm dùng súng. Camera an ninh khu vực ghi lại hình ảnh nghi phạm chạy qua một lối đi gần hiện trường trên phố West 55, rồi nhảy lên xe đạp điện Citi Bike và chạy đến Central Park (Công viên Trung tâm) sau khi nổ súng ở cự ly gần với ông Thompson.

NYPD ngày 5/12 (theo giờ địa phương) đã công bố hai hình ảnh thu được từ camera an ninh của Nhà trọ HI New York City trên Đại lộ Amsterdam, ghi lại khuôn mặt của người đàn ông được cho là đã ra tay với ông Thompson.

Trong hình ảnh mới công bố, nghi phạm mặc áo khoác tối màu, đeo balô xám, khẩu trang kéo xuống cằm và dường như đang nở một nụ cười, theo New York Post.

Cũng theo nguồn tin trên, lực lượng điều tra đã phát hiện một chiếc điện thoại được cho là của nghi phạm ở một con hẻm gần Hilton.

Nghi phạm cũng đã mua cà phê, một chai nước và hai thanh PowerBar tại một quán Starbucks trên phố West 56th và đại lộ số 6, chỉ cách khách sạn Hilton vài phút đi bộ.

Theo New York Times, một viên chức thực thi pháp luật cấp cao cho biết người này đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả của New Jersey để đặt phòng hôm 30/11 tại một nhà trọ ở Upper West Side tại Thành phố New York, nơi anh ta ở trước khi xảy ra vụ giết người.

Viên chức này cũng cho biết dấu vân tay được cho là của kẻ nổ súng đã được tìm thấy trên một chai nước tại hiện trường vụ giết người, nhưng nó quá nhòe.

New York Post và NBC News dẫn nguồn tin lực lượng chấp pháp thành phố New York cho biết nhân viên điều tra đã thu giữ 3 vỏ đạn 9mm chưa sử dụng và 3 vỏ đạn rỗng tại hiện trường. Một vài vỏ đạn trong số này có khắc một trong ba cụm từ "phủ nhận", "bảo vệ", hoặc "loại bỏ".

Cảnh sát cho biết ông Thompson bị tấn công khi không đi cùng bất kỳ lực lượng an ninh cá nhân nào dù đã nhận được cảnh báo về mối nguy trước đó, theo NBC.

Trước đó, cảnh sát địa phương tuyên bố ông Thompson (50 tuổi) đã bị sát hại "trong một cuộc tấn công có chủ đích và được lên kế hoạch trước".

Tính đến ngày 5/12 (giờ New York), lực lượng điều tra vẫn chưa tiến hành bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến cái chết của ông Thompson dù NYPD đã treo thưởng 10.000 USD cho bất kỳ ai có thể đưa ra manh mối dẫn đến việc tìm ra hung thủ.