Hình ảnh mới nhất của iPhone 17 Air

iPhone 17 Air có thể sở hữu cụm camera mới, gồm một ống kính và nằm ngang giống Pixel 9.

Hình ảnh có thể là vỏ của iPhone 17 Air. Ảnh: @MajinBuOfficial/X.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, leaker Majin Bu chia sẻ hình ảnh được cho là vỏ của iPhone 17 Air, mẫu smartphone siêu mỏng dự kiến được Apple ra mắt cuối năm nay.

Hình ảnh cho thấy cặp vỏ của iPhone 17 Air, mặt lưng với cụm camera hình viên thuốc, nằm ngang và nhô khỏi thân máy. Thiết kế này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến Google Pixel 9.

Phía trái cụm camera chứa một lỗ khoét tròn cho ống kính, trong khi lỗ tròn cho đèn flash và micro nằm bên phải. Trước đó, tin đồn cho biết iPhone 17 Air sẽ chỉ có một camera sau để tối ưu độ mỏng.

Trên thực tế, iPhone SE thế hệ 4 cũng được đồn đoán sẽ có một camera sau. Tuy nhiên, thiết kế sản phẩm nhiều khả năng giống iPhone 14 thay vì sở hữu ngoại hình mới.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, iPhone 17 Air chỉ mỏng 5,5 mm ở vị trí mỏng nhất. Nếu thông tin chính xác, iPhone 17 Air sẽ là smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, vượt qua kỷ lục của iPhone 6 (6,9 mm).

Để so sánh, con số 5,5 mm mỏng hơn khoảng 30% so với iPhone 6/6 Plus, và 33% so với iPhone 16 Pro/16 Pro Max. Lưu ý rằng độ mỏng iPhone theo công bố của Apple không bao gồm cụm camera.

Có nhiều thông tin trái chiều về độ mỏng của iPhone 17 Air. Tháng 11/2024, The Information cho biết sản phẩm mỏng khoảng 5-6 mm.

Một tháng sau, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg dự đoán iPhone 17 Air mỏng hơn khoảng 2 mm so với iPhone 16 Pro, khoảng 6,25 mm.

Dù vậy, đây có thể không phải sản phẩm mỏng nhất của Apple. iPad Pro 13 inch M4 đang giữ kỷ lục với độ mỏng 5,1 mm. Trong khi đó, iPod nano thế hệ gần nhất mỏng 5,4 mm.

Do thiết kế siêu mỏng, iPhone 17 Air có thông số hạn chế như một camera sau, một loa ngoài, không có khe SIM vật lý, chip xử lý A19 thay vì A19 Pro.

Viên pin trên máy cũng có dung lượng nhỏ hơn những thiết bị khác. Dù vậy, Kuo dự đoán Apple vẫn sẽ “tính giá cao”.

“Tuy sản lượng ban đầu của iPhone 17 siêu mỏng cao hơn mẫu Plus, chừng đó vẫn chưa đủ thúc đẩy doanh số iPhone. Mấu chốt là vài linh kiện bị giảm thông số nhưng giá vẫn duy trì cao, trải nghiệm người dùng tương tự iPhone hiện tại”, Kuo viết thêm.

Ảnh dựng iPhone 17 Air dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Những thông số đồn đoán khác trên iPhone 17 Air gồm màn hình 6,6 inch, RAM 8 GB hỗ trợ Apple Intelligence, modem 5G do Táo khuyết tự phát triển.

Theo MacRumors, chưa thể chắc chắn hình ảnh mới chia sẻ là thật. Dù vậy, Majin Bu từng dự đoán chính xác một số thông tin về sản phẩm Apple.

Tháng 2/2024, ông tiết lộ đúng tên màu “Desert Titanium” cho iPhone 16 Pro, thiết bị ra mắt sau đó 7 tháng. Dù vậy, leaker này từng sai lầm khi cho rằng iPad thế hệ 11 trình làng trong năm 2023.

Không chỉ iPhone 17 Air, tin đồn cho biết cụm camera mới sẽ xuất hiện trên toàn bộ dòng iPhone 17, gồm các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Apple dự kiến ra mắt sản phẩm vào tháng 9.