Hình ảnh gây chú ý hơn cả John Cena khỏa thân tại lễ trao giải Oscar

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 được tổ chức tại Nhà hát Dolby (Mỹ) tối 10/3 (theo giờ địa phương, tức sáng 11/3, theo giờ Việt Nam), người dẫn chương trình - danh hài Jimmy Kimmel đã không kiềm chế được sự phấn khích khi vừa nói, vừa chỉ tay vào chú chó Messi đang yên vị ở hàng ghế bên dưới.

Trong Anatomy of a Fall, Messi đóng vai Snoop, cún cưng đồng hành cùng cậu bé khiếm thị tên Daniel. Xuyên suốt bộ phim, chú chó Messi có nhiều phân đoạn thú vị, thậm chí diễn xuất tài tình cùng nữ diễn viên được đề cử Oscar lần này là Sandra Huller.

Ban đầu, một số nguồn tin cho rằng Messi sẽ không tham dự buổi lễ, nhưng cuối cùng, chú chó đã xuất hiện và ngồi ngoan ngoãn trên ghế.

Laura Martin, người huấn luyện chó, chia sẻ với The Hollywood Reporter: "Diễn xuất trong phim và sự xuất hiện tại Oscar 2024 của Messi đã nằm ngoài mong đợi của chúng tôi. Đây có lẽ là 'phần thưởng' cao nhất đối với một chú chó trong lĩnh vực phim ảnh".

Tại bữa tiệc bỏ phiếu đề cử Oscar 2024, chú chó cũng có nhiều tương tác thân mật cùng dàn sao đình đám như Billie Eilish, Margot Robbie, Ryan Gosling, Bradley Cooper...

"Messi đã có khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng Billie Eilish chơi đùa suốt 10 phút. Sau đó, chú ta tình cờ gặp Bradley Cooper ngoài hành lang và lập tức chạy đến, quấn quýt bên nam diễn viên như thể có sự kết nối từ lâu", Laura nói thêm.

Bản thân Messi không được đề cử giải Oscar, nhưng bộ phim có sự góp mặt của chú chó thì có. Sau cùng, vợ chồng đạo diễn Justin Triet và Arthur Harari "ẵm" tượng vàng cho hạng mục "Kịch bản gốc hay nhất".

Oscar có tiền lệ cho phép nhiều "diễn viên động vật" tham dự, gần đây nhất là chú lừa trong Banshees of the Inisherin được lên hẳn sân khấu để trao giải.

Trước đó, nổi lên thông tin Messi bị cấm tham dự Oscar 2024 chỉ vì... quá dễ thương. Chú chó đã chiếm được cảm tình của nhiều sao Hollywood cũng như những người khác, bao gồm cả thành viên của Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

Theo The Hollywood Reporter, nhiều nhà phát hành phim thấy không thoải mái với sự xuất hiện của Messi vì lo ngại rằng độ đáng yêu của chú chó sẽ tạo nên môi trường cạnh tranh không công bằng, khi mà những lá phiếu quyết định người chiến thắng tại Oscar cần được các thành viên hội đồng cân nhắc.

Kết quả lễ trao giải Oscar 2024





Phim hay nhất: Oppenheimer

Nam chính xuất sắc: Cillian Murphey (phim Oppenheimer)

Nữ chính xuất sắc: Emma Stone (phim Poor Things)

Nam phụ xuất sắc: Robert Downey Jr (phim Oppenheimer)

Nữ phụ xuất sắc: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Đạo diễn xuất sắc: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: The Zone of Interest (Vương quốc Anh)

Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron

Phim tài liệu hay nhất: 20 Days in Mariupol

Kịch bản gốc hay nhất: Anatomy of a Fall

Kịch bản chuyển thể hay nhất: American Fiction

Quay phim hay nhất: Oppenheimer

Dựng phim hay nhất: Oppenheimer

Thiết kế trang phục xuất sắc: Poor Things

Làm tóc và trang điểm xuất sắc: Poor Things

Âm thanh hay nhất: The Zone of Interest

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Godzilla Minus One

Thiết kế sản xuất xuất sắc: Poor Things

Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất: What Was I Made For? - Barbie

Nhạc phim gốc hay nhất: Oppenheimer

Phim ngắn người đóng hay nhất: The Wonderful Story of Henry Sugar

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: War Is Over!

Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Last Repair Shop