Hình ảnh đầu tiên của Suni Hạ Linh tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng

Theo Sohu, tối 4/3, dàn chị đẹp của Đạp gió 2024 có buổi ghi hình đầu tiên tại Trung Quốc. Thái Tịnh Văn, Hàn Tuyết, Trương Dư Hi, Chu Đan, Thượng Văn Tiệp, Vương Lâm, Trần Lệ Quân, Tạ Kim Yến, Mai Davika... là những nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của khán giả tại chương trình năm nay. Mỗi chị đẹp theo đuổi một phong cách thời trang khác nhau.

Ca sĩ Suni Hạ Linh chọn thiết kế với phần cầu vai cách điệu, đan xen chi tiết cut-out cá tính. Trang phục được trang trí thêm loạt chi tiết kim loại, giúp tổng thể thêm phần trẻ trung và cá tính.

Trên Weibo, khán giả xứ tỷ dân khen ngợi vẻ ngoài rạng rỡ và trẻ hơn tuổi của Suni Hạ Linh. Số khác tò mò về tiết mục đầu tiên mà nữ ca sĩ sẽ trình diễn trên sân khấu Đạp gió 2024.

Suni Hạ Linh sinh năm 1990, bước ra từ cuộc thi Ngôi sao Việt do Đài truyền hình Việt Nam kết hợp với ê-kíp Hàn Quốc tổ chức năm 2014. Cô từng có thời gian ngắn được đưa sang Hàn đào tạo. Thời điểm mới tham gia cuộc thi với tên thật Thu Giang, Suni không nổi trội về giọng hát, thậm chí còn nhiều thiếu sót. Thế nhưng, nữ ca sĩ dần tiến bộ để rồi trở thành một trong 4 thí sinh lọt vào chung kết.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là chương trình đình đám luôn đạt tỷ suất người xem cao của Trung Quốc. Chương trình do Mango TV phát hành và bắt đầu lên sóng năm 2020. Ở chương trình, 30 nghệ sĩ nữ từ nhiều lĩnh vực giải trí cạnh tranh cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án. Năm 2023, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng đổi tên thành Đạp gió và mở rộng phạm vi. Không chỉ các tỷ tỷ Trung Quốc mà nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng tham gia, Chi Pu là một trong số đó.

Với Chi Pu, cô liên tục đạt thứ hạng cao và cũng giành suất thành đoàn. Thành công từ chương trình Đạp gió 2023 đã mở ra cho nữ ca sĩ nhiều cơ hội hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Chi Pu xuất hiện ở nhiều chương trình truyền hình khác nhau cùng dàn sao Hoa ngữ.

Là người nối gót Chi Pu, Suni Hạ Linh hiện nhận được sự quan tâm, theo dõi từ khán giả Việt.

