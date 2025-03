Hình ảnh đầu tiên của MacBook Air xanh dương

So với Mac Studio M1 Max, hiệu năng tổng thể của M4 Max nhanh hơn tối đa 3,5 lần, trong khi tốc độ xử lý AI nhanh hơn 3 lần nhờ Neural Engine thế hệ mới. Trong khi đó, so với M1 Ultra, Mac Studio M3 Ultra cải thiện hiệu năng tối đa 2,6 lần, và khoảng 2 lần nếu so với M2 Ultra.