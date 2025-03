Phương Đại Đồng được xác nhận qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Hình ảnh cuối cùng ca sĩ đăng tải là vào hôm 13/2.

Theo Next Apple, công ty âm nhạc Fu Music, đơn vị chủ quản của Phương Đại Đồng, thông báo nam ca sĩ qua đời vào sáng ngày 21/2 do mắc bệnh hiểm nghèo. Phương Đại Đồng hưởng dương 41 tuổi.

Một tuần trước khi mất, Phương Đại Đồng vẫn đăng bài quảng bá ca khúc mới Water in the Desert và gửi lời chúc viết tay cho đám cưới của các fan.

Hình ảnh cuối cùng trên mạng xã hội của anh được đăng vào ngày 13/2. Đó là bức ảnh có tông xanh lục với hiệu ứng giống như chụp bằng máy ảnh hồng ngoại. Trong ảnh, Phương Đại Đồng đeo kính tròn, mặc áo hoodie. Dưới phần bình luận, người hâm mộ khi đó đã nhắn nhủ anh giữ gìn sức khỏe và sớm hồi phục.

Những hình ảnh cuối đời của Phương Đại Đồng. Ảnh: Next Apple.

Phương Đại Đồng gần như biến mất khỏi làng nhạc từ 2 năm trước, sau khi phát hành đĩa đơn Be Clear. Khoảng thời gian này, có tin đồn anh nghỉ ngơi vì bệnh tật, cũng có tin anh đến tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mở trang trại và trở thành nông dân.

Gần đây, anh trở lại với album mới Dreamer. Phương Đại Đồng quay video giải thích vào năm 2024: "Tôi đã ở ẩn một thời gian vì bệnh, nên ở trong trạng thái bế quan, cũng có chút giống như tự đóng cửa". Trong video, anh trông gầy gò khiến người hâm mộ xót xa, nhưng tinh thần có vẻ tốt. Anh cho biết: "Tôi đang trên con đường hồi phục".

Về tin đồn chuyển sang làm nông dân, khi ấy anh chia sẻ: "Tôi không phải nông dân, tôi vẫn là ca sĩ", thậm chí còn viết bài hát tên là "Tôi không phải là nông dân".

Phương Đại Đồng là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Trung Quốc, sinh năm 1983. Anh nổi tiếng với phong cách R&B độc đáo và được xem là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ nhất trong làng nhạc xứ Trung, nổi tiếng với những ca khúc như This Love, Special Person, Tour For Three...