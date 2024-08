Hình ảnh Bạch Tuyết gây tranh luận

Sau khi trailer của bộ phim bản người đóng "Snow White" được phát hành, nhân vật chính do Rachel Zegler đảm nhận gây tranh luận vì khác bản gốc.

Disney vừa tiết lộ hình ảnh đầu tiên về bộ phim chuyển thể từ truyện cổ tích kinh điển Bạch Tuyết năm 1937. Đoạn giới thiệu đầu tiên cho bộ phim được phát hành vào 9/8, với sự tham gia của Rachel Zegler vào vai công chúa và Gal Gadot trong vai hoàng hậu. Khán giả cũng được thấy hình ảnh thoáng qua của 7 chú lùn.

Trong phim, Zegler vào vai Bạch Tuyết với kiểu tóc bob đặc trưng, ​​được bao quanh bởi nhóm 7 chú lùn. Tuy nhiên, trailer bộ phim ngay khi ra mắt đã gây tranh luận. Lý do là tạo hình vai Bạch Tuyết của Zegler quá khác so với những gì khán giả được biết ở bản gốc là da trắng, môi đỏ, tóc đen như gỗ mun. Zegler cũng được nhận xét là quá trưởng thành so với một cô gái 16 tuổi hồn nhiên.

Thực tế, ngay từ lúc casting, việc Zegler vào vai Bạch Tuyết đã gây tranh luận. Trong khi đó, Gal Gadot được khen ngợi nhan sắc sắc sảo, thu hút, phù hợp với vai hoàng hậu độc ác.

Tạo hình Bạch Tuyết trong phim mới. Ảnh: Disney.

Được đạo diễn bởi Marc Webb, Snow White tái hiện bộ phim hoạt hình gốc năm 1937, tập trung vào hành trình chạy trốn khỏi lâu đài sau khi mẹ kế độc ác xuất hiện của Bạch Tuyết. Nữ hoàng độc ác ghen tị với vẻ đẹp của Bạch Tuyết đến mức ra lệnh cho thợ săn giết chết cô. Thợ săn đã không làm được điều đó và Bạch Tuyết trốn thoát đến một ngôi nhà nhỏ nơi cô tìm thấy 7 chú lùn.

Phát hiện ra Bạch Tuyết vẫn còn sống, hoàng hậu độc ác đến thăm nàng tại ngôi nhà gỗ và đưa cho nàng một quả táo có tẩm độc. Bạch Tuyết bị đầu độc sau đó được đánh thức bởi nụ hôn của tình yêu đích thực từ hoàng tử.

Khi được hỏi về "điểm nhấn" của bản làm lại ra mắt vào 2025, Zegler và Gadot đều đề cập đến việc Bạch Tuyết của Zegler sẽ không được hoàng tử cứu.

Hình ảnh của Gal Gadot trong vai hoàng hậu độc ác được chú ý.

“Bạch Tuyết sẽ không mơ về tình yêu đích thực. Cô ấy mơ về việc trở thành người lãnh đạo không sợ hãi, công bằng, dũng cảm và chân thành. Vì vậy, bộ phim truyền tải câu chuyện thực sự đáng kinh ngạc để những người trẻ tuổi ở khắp mọi nơi có thể thấy mình trong đó”, Zegler bày tỏ.

Bất chấp tranh cãi, Zegler nói về việc đảm nhận vai công chúa: "Tôi nghĩ bất kỳ cô bé nào được mặc váy công chúa Disney và trở thành cô ấy trong một ngày chứ đừng nói đến 6 tháng, thì đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tôi không thể chờ đợi để chia sẻ nó với các bạn".

"Thật thú vị khi được làm một điều hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ điều gì tôi làm trước đây. Cô ấy độc ác, cô ấy kỳ diệu. Ngoài ra, chúng tôi được hát tất cả bài hát khác nhau. Thật không thể tin được", Gadot nói về vai diễn hoàng hậu độc ác mang tính biểu tượng.