HIEUTHUHAI gay gắt nhưng non kỹ thuật

HIEUTHUHAI trở lại với một ca khúc mang nhiều dấu ấn của hiphop underground, khác biệt với những ca khúc anh ra mắt thời gian gần đây.

HIEUTHUHAI đang nổi lên nhanh chóng. Thông qua chương trình Anh trai say hi, Hiếu sở hữu thêm một loạt ca khúc có thứ hạng cao trên top trending như Ngáo ngơ, Sao hạng A, Walk,... Với việc thu hút thêm nhiều sự chú ý và người hâm mộ, không khó hiểu khi lượng ý kiến trái chiều về HIEUTHUHAI cũng tăng cao so với trước đây.

Đỉnh điểm của sự tranh cãi là khi Hiếu nhận lời ngồi ghế khách mời, ngang hàng với Thái VG và Justatee ở vòng 2 Rap Việt. Dẫu cho anh không trực tiếp tham gia vào việc chấm điểm, loại người, nhưng rất nhiều khán giả vẫn cho rằng việc xếp anh ngồi chung với hai cây đa cây đề gạo cội trong giới hiphop là quá mức, không xứng đáng. Có thể nói, sau những thành công và sự tung hô từ Anh trai say hi, đây là lần đầu tiên HIEUTHUHAI phải hứng chịu nhiều ý kiến tiêu cực đến vậy.

Và giống như rất nhiều rapper có xuất thân từ underground khác, cách đáp trả của HIEUTHUHAI là “lên nhạc”. Ca khúc Trình được phát hành sau những tranh cãi kể trên, và nhanh chóng leo lên top đầu trending chỉ sau 1 ngày ra mắt, chứng minh sức hút đang thuộc vào dạng top đầu Vpop hiện nay của anh.

Lạ lẫm với mainstream

Đối với các nghệ sĩ pop/mainstream, việc hứng chịu chỉ trích từ công chúng không phải là điều xa lạ gì. Cũng có trường hợp dùng âm nhạc để đáp trả (ở Vpop có Phí Phương Anh từng phát hành Cánh bướm dối gian để đối đầu với những ý kiến chê giọng hát của mình) nhưng thường không trực diện mà sẽ ở mức ẩn ý để bài hát vẫn có thể tiếp cận được đến số đông.

Ngược lại, ở cộng đồng underground, việc lên nhạc để “diss” nhau là khá bình thường. Rap Việt cũng đã từng có nhiều cái tên nổi nhờ rap diss như Hưng Cao, Viet Dragon, hay những cái tên thành danh ở mainstream hiện tại Rhymastic hay Bray cũng từng đi lên từ thể loại này. Giữa năm nay, trận chiến bằng âm nhạc của Richchoi và ICD - 2 “chiến thần rap diss” ở cộng đồng rap miền Bắc - cũng gây được sự chú ý lớn, các ca khúc trong trận “battle” này cũng tiến được vào top trending.

Trong khi đó, HIEUTHUHAI lại chưa bao giờ là rapper quen thuộc với thể loại này. Ngay từ khi mới bắt đầu có tiếng tăm trong cộng đồng underground, anh đã được biết đến với những bản rap vui vẻ, nhẹ nhàng có chút thả thính như Cua hay Bật nhạc lên, Nghe như tình yêu. Khi tiến lên mainstream, hai bản hit lớn nhất của anh cũng là những Ngủ một mình hay Không thể say - những ca khúc về tình yêu và cũng không có nhiều yếu tố rap/hiphop. Khán giả đại chúng đã quen thuộc với hình ảnh này của HIEUTHUHAI, nên khi anh phát hành Trình là một sự bất ngờ khá lớn với những người mới biết đến anh trong thời gian ngắn.

Việc phát hành Trình là một điều bất ngờ ở một vị thế như HIEUTHUHAI hiện tại.

Ở Trình, HIEUTHUHAI vẫn cộng tác với producer quen thuộc cùng tổ đội Gerdnang là Kewtiie, nhưng Kewtiie ở đây đã loại bỏ hết những âm thanh tươi sáng, dễ nghe mà anh thường làm cho âm nhạc của Hiếu, mà thay bằng sự thô ráp đặc trưng của underground cùng tiếng bass mạnh mẽ như muốn thổi bay đối thủ - những thứ người nghe vẫn thường thấy trong rap diss. Trình cũng có độ dài 4 phút 35 giây - chưa phải quá nhiều trong thể loại rap diss nhưng hơn toàn bộ các track trong album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó (với độ dài trung bình chỉ khoảng 3 phút). Điều đó giúp cho Hiếu có nhiều không gian để triển khai viết lời hơn.

Trong Trình, Hiếu cũng khai thác được nhiều hơn các kỹ thuật rap/hiphop của mình, nổi bật nhất là khả năng đi vần 3 với cụm “Mình oai lắm - Rình ai tắm”. Kewtiie cũng đặt một khúc chuyển đoạn vào giữa bài, chuyển từ old school sang trap, để giúp Hiếu có điều kiện để thay đổi flow.

Kỹ thuật của HIEUTHUHAI vẫn non

Trong trận “battle” nổi bật nhất giới rap/hiphop Việt năm nay giữa Richchoi và ICD, cả 2 đã đưa thể loại này lên một tầm cao mới khi thay vì chỉ lên nhạc chỉ trích, khai thác điểm yếu của đối phương và flex bản thân như thông thường, cả hai còn thực hiện những track rất dài với thời lượng trên 6 phút, thời gian ra track ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ có tính sát thương cao. Đặc biệt, ICD còn dự đoán được nội dung mà Richchoi sẽ sử dụng trong bài của mình để phát hành bài đáp trả chỉ trong vòng vài tiếng sau khi Richchoi ra bài.

Nếu như so với những trận chiến có phần “đẫm máu” ở giới underground, Trình của HIEUTHUHAI tỏ ra khá hiền khi thứ nhất, anh không nhắm vào một đối tượng cụ thể nào mà là là “haters” nói chung, và thứ hai HIEUTHUHAI vẫn hoạt động chính ở thị trường mainstream, anh khó có thể sử dụng mức độ gay gắt trong ca từ ngang với các rapper trong “thế giới ngầm” được.

Vướng nhiều rào cản, HIEUTHUHAI không thể hiện được nhiều sức sát thương trong Trình.

Tuy nhiên, vì vướng phải nhiều rào cản, vậy nên sự triển khai trong mặt ca từ của HIEUTHUHAI cũng không được sắc sảo. Bởi không có đối tượng cụ thể để chỉ trích, vậy nên thứ Hiếu có thể đáp trả chủ yếu là flex về bản thân. Nhưng đó lại chính là điểm yếu của anh khi các thành tích anh đưa ra chủ yếu là ở mặt thương mại như kiếm được bao nhiêu tiền, chạy được bao nhiêu show,... trong khi những ý kiến liên quan đến trình độ hay sự “Xứng đáng” khi ngồi ngang hàng với Thái VG và Justatee thì Hiếu lại chưa “bẻ” được.

Kỹ thuật rap trong Trình của Hiếu cũng được thể hiện nhiều hơn trong các sản phẩm mainstream, nhưng để nói là “trình cao” trong rap/hiphop nói chung hay thể loại rap diss nói riêng thì chưa phải. Flow của anh còn ít thay đổi, ca từ không sâu cay, và delivery của anh cũng còn “hiền”, chưa thực sự chiến. Khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của Hiếu trong bài là khi anh dùng từ ngữ “nặng” để chê bai bình luận của các haters là “có đầu óc”. Còn lại, cả bài cũng chưa thực sự khác biệt so với những gì anh thể hiện trong Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó.

Trình là một nước đi có thể nói là thành công của Hiếu khi vừa phản pháo lại được những bình luận chê bai mình, vừa mang cho anh một thành công thương mại mới. Tuy nhiên, để có được sự công nhận trong dòng rap diss, thì Trình vẫn chưa làm được điều đó.