Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn làm 6 người chết ở đèo Khánh Lê

  • Thứ hai, 17/11/2025 09:01 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mưa lớn khiến đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C sạt lở, đất đá vùi lấp xe khách làm ít nhất 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 1

Sáng 17/11, trời mưa rất to, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa dốc toàn lực khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ sạt lở núi đè ôtô khách trên đèo Khánh Lêkhiến ít nhất 6 người chết.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 2

Trước đó, gần 22h đêm 16/11, xe khách Phương Trang, biển số TP.HCM, chở 32 người (gồm cả 2 tài xế, một nhân viên), chạy trên đèo Khánh Lê chạy hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống Nha Trang (Khánh Hòa) để ra Quảng Ngãi.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 3

Khi đến địa phận thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, lượng lớn đất đá đổ xuống ôtô khiến xe hư hỏng nặng, nhiều người mắc kẹt.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 4

Sau vụ sạt lở, nhiều người hoảng loạn chạy thoát thân, một số người mắc kẹt trong xe.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 5

Thời điểm này mưa lớn, sạt lở trên đèo (hai đầu đèo cách gần 4 km) nên việc tiếp cận hiện trường khó khăn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều 2 xe cứu nạn cùng 9 cán bộ, chiến sĩ tới điểm xảy ra sự cố, phối hợp lực lượng tại chỗ của địa phương. Đến 0h lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tai nạn.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 6

Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 7

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết sự cố làm 6 người chết (3 nam, 3 nữ), trong đó đã được đưa ra khỏi xe 4 người, 2 nạn nhân còn kẹt lại dưới đất đá, chưa thể cứu hộ ra ngoài. 19 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 8

Ngoài nạn nhân là hành khách, trên xe có hai tài xế và một nhân viên, cả ba cũng đều bị thương, trong đó một lái xe hiện bị thương nặng.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 9

Đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - Futabuslines, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn theo định vị trên hệ thống là vào khoảng 21h39 ngày 16/11. Xe khách bị nạn loại 34 phòng riêng (xe limousine) khi đang hành trình trên tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 10

Tại hiện trường, đất đá đổ xuống đầu xe khách khiến đầu xe hư hỏng hoàn toàn.
Sat lo, Sat lo Khanh Hoa, Sat lo Khanh Le, Sat lo kinh hoang anh 11

Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang, xe chở khách du lịch giữa hai thành phố thường chọn cung đường này. Đèo Khánh Lê dài 33 km nằm trên tuyến thường sạt lở vào mùa mưa.

Đất đá đổ trúng xe khách qua đèo Khánh Lê, ít nhất 6 người tử vong

Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người, trong đó có 6 người tử vong; 13 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

5 giờ trước

Điều trị cho 19 nạn nhân vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê

Hiện 19 nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê đang được cấp cứu, điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

3 giờ trước

Bùn nhão bất ngờ tràn xuống phố Hà Nội, xe máy đổ la liệt

Khoảng 22h đêm 16/11, xe tải làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khiến mặt đường trơn như “bôi mỡ”. Nhiều người đi xe máy mất lái, ngã liên tiếp.

4 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

