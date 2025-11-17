|
Sáng 17/11, trời mưa rất to, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa dốc toàn lực khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ sạt lở núi đè ôtô khách trên đèo Khánh Lêkhiến ít nhất 6 người chết.
Trước đó, gần 22h đêm 16/11, xe khách Phương Trang, biển số TP.HCM, chở 32 người (gồm cả 2 tài xế, một nhân viên), chạy trên đèo Khánh Lê chạy hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống Nha Trang (Khánh Hòa) để ra Quảng Ngãi.
Khi đến địa phận thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, lượng lớn đất đá đổ xuống ôtô khiến xe hư hỏng nặng, nhiều người mắc kẹt.
Sau vụ sạt lở, nhiều người hoảng loạn chạy thoát thân, một số người mắc kẹt trong xe.
Thời điểm này mưa lớn, sạt lở trên đèo (hai đầu đèo cách gần 4 km) nên việc tiếp cận hiện trường khó khăn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều 2 xe cứu nạn cùng 9 cán bộ, chiến sĩ tới điểm xảy ra sự cố, phối hợp lực lượng tại chỗ của địa phương. Đến 0h lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tai nạn.
Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương.
Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết sự cố làm 6 người chết (3 nam, 3 nữ), trong đó đã được đưa ra khỏi xe 4 người, 2 nạn nhân còn kẹt lại dưới đất đá, chưa thể cứu hộ ra ngoài. 19 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài nạn nhân là hành khách, trên xe có hai tài xế và một nhân viên, cả ba cũng đều bị thương, trong đó một lái xe hiện bị thương nặng.
Đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - Futabuslines, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn theo định vị trên hệ thống là vào khoảng 21h39 ngày 16/11. Xe khách bị nạn loại 34 phòng riêng (xe limousine) khi đang hành trình trên tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi.
Tại hiện trường, đất đá đổ xuống đầu xe khách khiến đầu xe hư hỏng hoàn toàn.
Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang, xe chở khách du lịch giữa hai thành phố thường chọn cung đường này. Đèo Khánh Lê dài 33 km nằm trên tuyến thường sạt lở vào mùa mưa.
