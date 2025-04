Hiến pháp Mỹ đột nhiên đắt hàng

Các nhà xuất bản sách đang ghi nhận sự quan tâm tăng vọt đối với Hiến pháp Mỹ và các phiên bản mới kết hợp với Tuyên ngôn Độc lập Mỹ.

Ảnh: Atlanta Journal.

Trong các cuộc họp gần đây của người đứng đầu nhà xuất bản Random House Andrew Ward với biên tập viên để thảo luận về các dự án sách tiềm năng, cuộc đối thoại thường đề cập đến nhiều sự kiện hiện tại và chính quyền Trump.

Ward nói: "Có vẻ như chúng tôi cần phải xem xét lại các văn bản cốt lõi của đất nước. Và chúng tôi muốn xuất bản chúng nhanh chóng".

Vào ngày 23/4, Random House thông báo sẽ xuất bản một cuốn sách bìa cứng vào tháng 7, trong đó kết hợp cả Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Mỹ. Và vào tháng 11, họ cũng sẽ ra mắt ấn bản bìa cứng Federalist Papers (Tập tiểu luận liên bang). Cả hai tác phẩm đều được nhà sử học đoạt giải Pulitzer Jon Meacham, người tham gia viết tiểu sử của Thomas Jefferson và Andrew Jackson, viết lời giới thiệu.

Việc ra mắt hai ấn phẩm này xuất phát từ nhu cầu thị trường đang gia tăng mạnh trong những tháng gần đây. Theo Circana, đơn vị theo dõi khoảng 85% thị trường bán lẻ sách in, các ấn bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, Tập tiểu luận liên bang và Hiến pháp Mỹ đang có tốc độ bán ra tăng mạnh và ở mức cao nhất từ khi Circana bắt đầu tổng hợp số liệu vào năm 2004.

Một ấn bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ năm 1776 được trưng bày. Ảnh: AP.

Khoảng 162.000 ấn bản kết hợp các văn bản trên đã được bán ra tính đến giữa tháng 4 năm nay, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 58.000 bản.

Đáng chú ý, những văn bản này cũng ăn khách vào đợt đầu nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump. Trong những tháng đầu tiên ông Trump nhậm chức năm 2017, doanh số bán ra những ấn bản này vào khoảng 92.000 bản, gấp đôi con số cùng kỳ của năm 2016.

Ứng phó với chính quyền Trump

Brenna Connor, một nhà phân tích ngành sách của Circana, cho biết sự gia tăng này "có thể là để ứng phó với sự thay đổi gần đây của chính quyền". Vì ngoài các tác phẩm liên quan đến luật pháp Mỹ, ngày càng có nhiều độc giả quan tâm đến những cuốn sách khác về dân chủ và chính phủ Mỹ, trong số đó có On Tyranny của Timothy Snyder và Who Is Government?, một tập hợp các bài luận về công chức của Dave Eggers, Geraldine Brooks, Sarah Vowell và những người khác.

Connor nói thêm: "Việc nhiều người muốn nâng cao nhận thức chính trị cũng diễn ra ở một vài lĩnh vực khác nhau".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nhà sử học Meacham cho biết những người sáng lập nước Mỹ đã giúp độc giả hiểu được một kỷ nguyên cách mạng, cả về quá trình tách khỏi Anh, khoảng thời gian diễn ra tranh luận về cách thành lập một chính phủ liên bang cũng như nỗ lực tránh rơi vào con đường quyền lực quân chủ quen thuộc.

Meacham tin rằng việc đọc Tuyên ngôn Độc lập Mỹ và các văn bản khác của nước Mỹ có thể giúp công chúng ngày nay hiểu được sứ mệnh lịch sử và các nguyên tắc chỉ đạo đất nước.

"Hiện tại có nhiều thứ hỗn loạn... Và có một cách để giải quyết tình trạng hỗn loạn của hiện tại, như những điều Thánh Paul từng gọi là 'nỗi đau khổ', chính là quay lại với các văn bản quan trọng giải thích việc xây dựng nên một hệ thống đáng để chúng ta bảo vệ".

Tuy nhiên, việc ra mắt các văn bản trên chắc chắn sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh. Tất cả tài liệu từ thế kỷ 18 đều thuộc sở hữu công cộng, có thể đọc miễn phí trực tuyến và bất kỳ ai cũng có thể xuất bản chúng. Theo Circana, các phiên bản Hiến pháp Mỹ hay Tuyên ngôn Độc lập Mỹ mới cùng nhiều tài liệu liên quan đã được Skyhorse, Penguin, Barnes & Noble và nhiều công ty khác phát hành.

“Chúng tôi thường thấy doanh số bán các phiên bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp tăng lên trong mỗi chu kỳ bầu cử, nhưng đặc biệt là năm nay. Điều này có thể là do năm tới đánh dấu kỷ niệm 250 năm ra đời Tuyên ngôn Độc lập Mỹ”, Shannon DeVito, Giám đốc cấp cao về chiến lược của chuỗi hiệu sách Barnes & Noble cho biết.