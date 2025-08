Hiểm họa khôn lường từ ôtô giường nằm cơi nới thành 'phòng đôi'

Đại diện các doanh nghiệp vận tải hành khách cho rằng, ôtô giường nằm không an toàn bởi bản chất xe được hoán cải, đặc biệt là xe giường nằm thiết kế "phòng đôi".

Cục CSGT (Bộ Công an) chủ trì hội nghị trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT trao đổi với các doanh nghiệp tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, Cục CSGT muốn lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất của đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ.

Tại hội nghị, đại diện của nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa đã nêu hàng loạt ý kiến nói về những thuận lợi và bất cập liên quan đến việc quản lý xe và người lái. Trong đó, đề xuất về quản lý chặt chẽ xe giường nằm nhận được nhiều thảo luận.

Đại diện Công ty TNHH du lịch vận tải Hải Vân nêu ý kiến về việc giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe giường nằm, qua việc kiểm tra vấn đề an toàn trước khi xe rời bến. Đặc biệt là việc tài xế nên có chứng chỉ để có thể chạy được các tuyến đồi núi như Sơn La, Điện Biên...

"Theo tôi vấn đề ở con người chứ không phải ở xe. Để khách quan, đề nghị cơ quan chức năng phân tích các vụ tai nạn đến từ xe hay từ con người để có đề xuất hợp lý", đại diện Công ty Hải Vân nêu.

Theo đại diện Công ty Hải Vân, bất cập ở đây là xe giường nằm làm "phòng đôi".

"Xe có 22 phòng nhưng đặt 44 giường. Nếu một người thì không vấn đề gì, nhưng 2 người thì không có đủ dây an toàn. Khi xảy ra tai nạn thì dẫn đến rất nghiêm trọng. Nếu giải quyết được thì sẽ hạn chế được rất nhiều", đại diện Công ty Hải Vân cho biết và đề nghị xử lý nghiêm tình trạng xe giường nằm cơi nới, thiết kế phòng đôi không đúng quy định, làm mất an toàn vì không thắt được dây an toàn trên xe.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên khai thác xe giường nằm tại Việt Nam, tuy nhiên, ông Vũ Đức Hoàng, Giám đốc doanh nghiệp xe Hoàng Long cho rằng, loại xe này hiện không còn an toàn, bởi bản chất là xe được hoán cải. Nếu muốn hạn chế tai nạn, nên cấm xe khách giường nằm.

“Tôi cho rằng, nếu cấm loại xe này cần tính toán và có lộ trình, nếu xe chạy quãng đường trên 200 km đường đồi núi thì phải lắp hệ thống phanh từ chuyên biệt. Có thể cấm xe giường nằm chạy từ 2h30 đến 5h30 để đảm bảo an toàn”, ông Hoàng cho biết.

Tuy nhiên, ông Vũ Đức Hoàng cho rằng những quy định trên nếu được áp thực thi cần có lộ trình và tính toán rõ ràng.

Bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí và mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí vận tải có nguy cơ tăng cao, đè nặng lên vai chủ doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Công Hùng (Giám đốc Công ty Mai Linh Hà Nội) nêu ý kiến.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Công Hùng (Giám đốc Công ty Mai Linh Hà Nội) nêu quan điểm, thời gian qua, rất nhiều tai nạn giao thông đã xảy ra, tuy nhiên các bên liên quan lúc đó mới quay lại để quy trách nhiệm, tức là chỉ giải quyết hậu quả, mà không ngăn chặn ngay từ đầu.

Để “truy” được cặn kẽ, Mai Linh Hà Nội đã có nhiều kiến nghị liên quan tới số hóa dữ liệu: “Thậm chí, phải định danh trước cả phù hiệu xe. Vừa qua, có quy định đối với lái xe, không chạy quá 48 giờ/tuần, quy định này mới chỉ là tham gia vào quản lý doanh nghiệp.

Hiện Mai Linh Hà Nội đang thí điểm lắp camera có trí tuệ nhân tạo - AI, lái xe không cần quẹt thẻ, lên xe nào đúng tài xế xe đó thì mới được lên. Trên đường, lái xe chỉ cần buồn ngủ, lạng lách là trung tâm ở nhà gọi ngay, yêu cầu dừng xe, không cho chạy”, ông Hùng thông tin.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cảm ơn và đánh giá ý kiến của các nhà xe là những đóng góp thực tế, mang tính xây dựng.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn quốc đã xảy ra 4.000 vụ tai nạn liên quan đến xe tải và xe khách, khiến 2.466 người chết. Cứ 3 vụ tai nạn thì có một vụ liên quan đến xe tải, rơ moóc, sơmi rơ moóc hoặc xe khách.

Trong khi đó, số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49%, nhưng lại liên quan đến 37,1% số vụ và 40,27% số người chết vì tai nạn giao thông.

Gần đây nhất, tại Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn xe khách thương tâm khiến 10 người tử vong.

"Với những con số nêu trên, chúng ta cần nhìn nhận từ quản lý Nhà nước, trách nhiệm của các bộ ngành và nhìn từ những quy định hiện nay về hạ tầng, phương tiện và người lái xem có vấn đề gì", lãnh đạo Cục CSGT nói, cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đơn vị kinh doanh vận tải để có những giải pháp toàn diện nhằm mục tiêu cao nhất là kéo giảm tai nạn giao thông.