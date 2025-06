Hi Sky Chí Linh bị xử phạt hơn 20 triệu đồng về hai hành vi khi điều khiển dù lượn có động cơ không đảm bảo điều kiện tại khu vực bãi tắm biển Bãi Cháy, TP. Hạ Long.

Ngày 20/6, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh có trụ sở tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương do ông Phạm Tuấn, phó giám đốc công ty kiêm phụ trách điều hành bay và chịu trách nhiệm tại Quảng Ninh.

Theo đại diện thanh tra sở, Hi Sky bị xử phạt hai lỗi hoạt động thể thao môn dù lượn có động cơ (paramotor) tại bãi biển Bãi Cháy không đảm bảo yêu cầu về khu đỗ đáp, khu xuất phát; Hoạt động thể thao môn dù lượn tại khu vực bãi tắm không đảm bảo yêu cầu về mặt bằng. Với hai vi phạm này, Hi Sky Chí Linh bị phạt 21 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh phải nghiêm túc chấp hành và tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn bay; Đánh giá kiểm điểm lại quy trình an toàn bay của công ty và làm rõ trách nhiệm cá nhân của phi công Dương Anh Dũng trong việc chấp hành an toàn bay.

Công ty cũng cần có báo cáo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân gửi về các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh về tình trạng dù lượn rơi xuống khu vực bãi tắm tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long xảy ra chiều 15/6.

Theo nhân chứng tại hiện trường, chiếc dù lượn đang hoạt động thì bất ngờ mất thăng bằng, chao đảo dữ dội rồi lao xuống biển. Vụ việc xảy ra ngay gần khu vực đông người đang tắm biển, khiến nhiều người hoảng hốt.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng cứu hộ địa phương đã nhanh chóng triển khai xuồng cao tốc tiếp cận hiện trường, đưa người điều khiển dù vào bờ an toàn. Rất may, không có thương vong về người.

Đại diện UBND TP. Hạ Long cho biết hoạt động bay dù lượn nêu trên là tự phát và chưa được cấp phép. Thời điểm xảy ra sự cố, thời tiết trên khu vực vịnh Hạ Long có gió lớn, không phù hợp cho các hoạt động thể thao mạo hiểm trên không.

Trước đó, cũng đơn vị bay trái phép này đã từng xảy ra sự cố suýt đâm vào người dân tắm biển và đã được nhiều người cảnh báo lên cơ quan chức năng nhưng chưa được xử lý thì tiếp tục xảy ra sự cố trên.

Được biết, thời gian gần đây tại Hạ Long xuất hiện một số dịch vụ dù lượn, mô tô nước hoạt động tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách và người dân. Chính quyền địa phương cho hay sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức dịch vụ không phép trên vịnh.

Dù lượn động cơ cất cánh, va vào du khách trên bãi biển Hạ Long Sáng 19/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc dù lượn gắn động cơ cánh quạt gặp sự cố trong lúc cất cánh trên bãi biển Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.