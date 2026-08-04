Hệ thống phòng khám ACC và hành trình 20 năm chuyển động cùng Việt Nam

Suốt 2 thập kỷ tại Việt Nam, Hệ thống phòng khám chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC) đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt trong chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp.

Suốt 2 thập kỷ tại Việt Nam, Hệ thống phòng khám chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC) đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt trong chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp.

Với nền tảng chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ hiện đại, phác đồ phù hợp với từng thể trạng, Phòng khám ACC, thành viên Tập đoàn FV, hướng đến giúp mỗi người duy trì khả năng vận động theo mục tiêu sống.

Với sự thay đổi nhanh chóng trong lối sống, cách người Việt tiếp cận chăm sóc sức khỏe hệ vận động cũng từng bước chuyển biến đáng kể. Từ chỉ đi khám khi bệnh chuyển nặng, ngày nay, cộng đồng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm vấn đề về sức khỏe cơ xương khớp và chú trọng xây dựng nền tảng vận động bền vững.

Sự phát triển của nền kinh tế tri thức làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và giải trí. Trẻ em dành ít thời gian hơn cho hoạt động thể chất, người trưởng thành làm việc lâu trong một tư thế. Song song đó, phong trào thể thao ngày càng lan rộng, còn người cao tuổi quan tâm hơn khả năng đi lại độc lập. Với những chuyển biến ấy, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp ngày càng trở nên khác biệt.

Từ những ngày đầu, Hệ thống phòng khám ACC lựa chọn hướng tiếp cận tập trung vào nguyên nhân gây ra tình trạng đau và khả năng phục hồi thay vì chỉ xử lý triệu chứng. Theo thời gian, phòng khám ACC mở rộng mô hình điều trị, kết hợp nền tảng chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế và công nghệ hiện đại để đáp ứng mục tiêu vận động đa dạng của người bệnh.

Với nền tảng xây dựng ở Việt Nam, phòng khám ACC tiếp tục theo đuổi sứ mệnh điều trị đúng nguyên nhân, phục hồi chức năng và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp. Đây cũng là cách Hệ thống phòng khám ACC đồng hành cùng cộng đồng trong duy trì khả năng vận động và chất lượng sống qua từng giai đoạn cuộc đời.

Ở từng độ tuổi, chuyển động mang ý nghĩa riêng. Dù mục tiêu khác nhau, khả năng vận động luôn là nền tảng để mỗi người học tập, lao động, theo đuổi đam mê và sống theo cách mong muốn. Vì vậy, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp cần được nhìn nhận theo từng lứa tuổi và nhu cầu, với cách tiếp cận phù hợp để mỗi người có thể vận động theo cách có ý nghĩa với cuộc sống của mình.

Chuyển động để lớn lên

Hành trình phát triển của trẻ bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Trong nhịp sống hiện đại, việc ít tham gia hoạt động ngoài trời, ngồi học lâu hoặc dùng thiết bị điện tử thường xuyên có thể ảnh hưởng tư thế và sự phát triển của hệ cơ xương khớp. Bên cạnh đó, các dấu hiệu như bàn chân bẹt, cong vẹo cột sống hoặc dáng đi bất thường cũng cần được đánh giá riêng để có hướng theo dõi phù hợp.

Đó cũng là trường hợp của bé Bích Phương. Nhận thấy con có dáng đi bất thường, hay té ngã và lưng không thẳng, ba mẹ đưa bé đến phòng khám ACC để được thăm khám và đánh giá tình trạng cơ xương khớp. Bác sĩ ghi nhận bé mắc bàn chân bẹt và cong vẹo cột sống 12 độ, từ đó xây dựng phác đồ cá nhân hóa với đế chỉnh hình y khoa, kết hợp trị liệu thần kinh cột sống (Chiropractic) và phục hồi chức năng chuyên biệt. Sau 15 tháng kiên trì mang đế chỉnh hình và 18 buổi điều trị trong 6 tuần, bé đi đứng vững vàng hơn, đồng thời độ cong cột sống giảm từ 12 độ xuống 4 độ. Theo bác sĩ, việc phát hiện và can thiệp sớm, đặc biệt trong giai đoạn trẻ đang phát triển, mang ý nghĩa quan trọng trong hỗ trợ cải thiện chức năng vận động và hạn chế nguy cơ tiến triển của các bất thường cơ xương khớp.

Chuyển động để chinh phục

Với người trưởng thành và vận động viên, mỗi bước tiến trong tập luyện gắn với khát vọng vượt qua giới hạn bản thân. Tuy nhiên, cường độ vận động cao cũng đòi hỏi cơ thể được đánh giá đúng nguyên nhân, điều trị phù hợp và phục hồi theo lộ trình khoa học để duy trì thể trạng, hạn chế chấn thương và trở lại vận động an toàn.

Câu chuyện của Lâm Quang Nhật, vận động viên 3 môn phối hợp tại giải VNG Ironman 70.3 Đà Nẵng 2026, là minh chứng. Sau khi nhận chẩn đoán thoát vị đĩa đệm và trượt đốt sống L4-L5, anh được đội ngũ bác sĩ và chuyên viên ở phòng khám ACC điều trị bằng phác đồ cá nhân hóa kết hợp trị liệu thần kinh cột sống, công nghệ phục hồi chức năng Pneumex và phục hồi cơ chuyên sâu. Nhờ quá trình điều trị và phục hồi vận động theo phác đồ phù hợp, Lâm Quang Nhật duy trì thể trạng và ghi dấu ấn trong sự nghiệp thi đấu sức bền với thành tích là “vận động viên nam người Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc 4 giờ 13 phút 44 giây” - giành hạng Nhì chung cuộc.

Chuyển động để kiến tạo

Đối với lực lượng lao động tri thức, thói quen ngồi lâu và ít thay đổi tư thế có thể tạo sức ép kéo dài lên vùng cổ, vai, lưng và cột sống. Những biểu hiện như căng cứng, mỏi hoặc hạn chế nhẹ thường dễ bị bỏ qua khi cơ thể vẫn đáp ứng sinh hoạt hàng ngày.

Với cường độ làm việc văn phòng cao, chị Mora Nie thường xuyên trải qua những cơn đau vai kéo dài. Sau một lần điều trị sai cách gây chấn thương nghiêm trọng ở vai, chị đến phòng khám ACC để được bác sĩ thăm khám và đánh giá tình trạng, sau đó xây dựng phác đồ điều trị bảo tồn, kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cá nhân hóa nhằm hỗ trợ giảm đau và phục hồi chức năng vận động. Bên cạnh điều trị, bác sĩ còn hướng dẫn điều chỉnh tư thế làm việc và xây dựng thói quen vận động phù hợp để giảm nguy cơ tái phát, hướng đến duy trì sức khỏe cơ xương khớp lâu dài.

Chuyển động để sống chủ động

Ở người cao tuổi, chất lượng sống thường gắn với khả năng tự đi lại, chăm sóc bản thân và duy trì sinh hoạt hàng ngày. Khi bệnh lý cơ xương khớp kéo dài, những hoạt động tưởng chừng đơn giản có thể trở nên khó khăn và làm tăng sự phụ thuộc vào người thân.

Cô Nguyễn Thị Út từng trải qua giai đoạn như vậy, khi tình trạng thoát vị đĩa đệm ảnh hưởng đáng kể sinh hoạt hàng ngày, thậm chí khiến cô phải chống gậy khi di chuyển. Khi thăm khám tại ACC, cô được xây dựng phác đồ điều trị kết hợp trị liệu thần kinh cột sống, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; được điều chỉnh theo độ tuổi, thể trạng và khả năng đáp ứng. Phác đồ này giúp cô cải thiện cử động, củng cố sức mạnh và độ ổn định khi di chuyển. Việc theo từng bước trong lộ trình tại phòng khám ACC giúp cô dần lấy lại sự linh hoạt, tự tin hơn trong mỗi bước đi và chủ động trở lại với cuộc sống thường ngày.

Sau 20 năm hiện diện ở Việt Nam, Hệ thống phòng khám chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC), thành viên Tập đoàn FV, khẳng định vị thế "Expert in motion, chuyên gia về chuyển động". Trên nền tảng chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế, phòng khám ACC kết hợp trị liệu thần kinh cột sống, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong phác đồ cá nhân hóa theo nguyên nhân gây đau, thể trạng và mục tiêu của từng người bệnh.

Quá trình điều trị được hỗ trợ bởi công nghệ như hệ thống phục hồi chức năng Pneumex, DTS, laser thế hệ IV và sóng xung kích. Các thiết bị giúp kiểm soát đau, cải thiện chức năng và hỗ trợ người bệnh trở lại sinh hoạt, làm việc hoặc tập luyện. Hệ thống phòng khám ACC cũng triển khai chương trình tầm soát, tư vấn và giáo dục sức khỏe, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc cơ xương khớp từ sớm. Nền tảng từ Tập đoàn FV và Tập đoàn Y tế Thomson tạo thêm điều kiện để phòng khám ACC nâng cao chuyên môn và cập nhật công nghệ điều trị.

Trong bối cảnh cộng đồng ngày càng chú trọng lối sống năng động, Hệ thống phòng khám ACC tiếp tục đặt khách hàng làm trung tâm, tập trung điều trị đúng nguyên nhân và phục hồi chức năng bền vững. Từ trẻ em, người làm văn phòng, vận động viên đến người cao tuổi, phòng khám ACC cam kết đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt trên hành trình duy trì hệ vận động khỏe mạnh và chất lượng sống lâu dài.