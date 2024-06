Hệ thống nhà máy hiện đại tạo nên chất lượng sữa New Zealand

Được mệnh danh là đất nước có nền nông nghiệp tiên tiến và môi trường trong lành, New Zealand sở hữu hệ thống nhà máy sữa hiện đại cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

New Zealand được mệnh danh là “xứ sở bò sữa” với những cánh đồng xanh mướt. Nơi đây cung cấp nguồn sữa tươi nguyên chất, chất lượng cao cho thị trường quốc tế, chiếm vị trí hàng đầu trong top quốc gia xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới.

Để có được vị trí vững chắc trên toàn cầu, New Zealand đã xây dựng nền công nghiệp sữa dựa trên hệ thống chăn nuôi hiện đại, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến tại các nhà máy sản xuất.

Bí quyết tạo nên chất lượng vượt trội của sữa New Zealand

Các nhà máy sữa New Zealand được trang bị dây chuyền sản xuất tự động, hiện đại với công nghệ tiên tiến hàng đầu. Hệ thống máy móc được tự động hóa hoàn toàn, giảm thiểu sự can thiệp của con người, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở mức cao nhất. Tiêu biểu như nhà máy BODCO tọa lạc tại Hamilton Waikato, được thành lập vào năm 2014.

Các sản phẩm sữa của BODCO được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn dược phẩm hiện đại, đảm bảo quy trình an toàn, minh bạch và không gây ô nhiễm. Các biện pháp kiểm soát chất lượng được thực hiện nghiêm ngặt và tỉ mỉ xuyên suốt quy trình sản xuất, từ khâu đầu vào đến thành phẩm, để đảm bảo an toàn và chất lượng cho từng sản phẩm.

Theo đó, quy trình sản xuất tại BODCO được kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu hoạch sữa đến thành phẩm. Sữa được lọc, thanh trùng ngay lập tức sau khi thu hoạch để giữ nguyên vẹn hương vị và dưỡng chất.

Bên cạnh đó, tọa lạc tại Auckland, nhà máy GMP Dairy là sự kết tinh của hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, đảm bảo các sản phẩm sữa được sản xuất với chất lượng vượt trội.

Nhà máy sữa GMP được cấp phép, chứng nhận an toàn thực phẩm và sản xuất sữa bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư New Zealand (MPI), chứng nhận HACCP bởi tổ chức quốc tế Eurofin. Bên cạnh nhà máy sản xuất hiện đại, GMP còn sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sữa, sản xuất, kiểm soát chất lượng, xuất khẩu.

Công nghệ độc quyền trong nhà máy hiện đại

Không riêng BODCO hay GMP, New Zealand còn sở hữu nhiều nhà máy sản xuất sữa hiện đại khác. Nơi đây được xem như trung tâm của những công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và nguồn nguyên liệu tinh túy, tạo nên những sản phẩm sữa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng.

Các nhà máy sản xuất của Carefore Global New Zealand đều đạt chuẩn RMP tương đương HACCP (hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm), Organic Exporter (chứng nhận nhà máy xuất khẩu hữu cơ)... và được kiểm tra định kỳ bởi những cơ quan quản lý.

Cùng với nhà máy hiện đại, các chuyên gia tại Carefore Global nghiên cứu và áp dụng công nghệ tân tiến vào những sản phẩm sữa. Đơn cử là công nghệ BioLactol có trong sản phẩm Colos IgGold.

Theo ông Grant Washington-Smith, Giám đốc Khoa học của Carefore Global New Zealand, công nghệ BioLactol ứng dụng trong thực phẩm bổ sung Colos IgGold giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất trọn vẹn, nâng cao hiệu quả dinh dưỡng.

Cụ thể, công nghệ BioLactol bảo vệ kháng thể IgG và các thành phần protein miễn dịch khác trong sữa non. Điều này giúp bảo toàn được hoạt tính sinh học của IgG cũng như các thành phần protein miễn dịch khi đi qua môi trường axit dạ dày. Từ đó, cơ thể sẽ được hưởng lợi tối đa từ nguồn dinh dưỡng quý giá này.

Ngoài ra, điểm khác biệt của sản phẩm Colos IgGold là chứa thành phần sữa non 24 giờ, với hàm lượng 316 gr kháng thể IgG/khẩu phần, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể..

Cùng với chăn thả tự nhiên theo tiêu chuẩn của Carefore Global, các nông trại sẽ thực hiện quá trình xử lý khép kín ngay tại công đoạn khai thác sữa từ bò mẹ.

Sữa non 24 giờ sau khi thu hoạch sẽ được trữ lạnh cấp tốc, sau đó chuyển đến nhà máy để thanh trùng ở nhiệt độ thấp, rồi qua công đoạn cô đặc, tiếp đó sấy phun gián tiếp đều ở môi trường chân không với áp suất và nhiệt độ sôi thấp để bảo toàn các dưỡng chất. Kết hợp công nghệ BioLactol, các dưỡng chất có trong Colos IgGold được bảo bọc trọn vẹn.

Colos IgGold còn được bổ sung đa dạng vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, mỗi khẩu phần của Colos IgGold có 1.047 mg canxi, kết hợp vitamin D3 và K, hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho hệ xương một cách tối ưu. Ngoài ra, sản phẩm chứa lợi khuẩn tiêu hóa bifidobacterium và chất xơ hòa tan inulin hỗ trợ khả năng miễn dịch đường ruột.