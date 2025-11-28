Hệ giải pháp AI thúc đẩy ‘Đô thị thông minh’ từ Taiwan Excellence

Từ quản lý giao thông, chất lượng không khí đến hạ tầng mạng, các giải pháp AI của Taiwan Excellence cho thấy tầm nhìn đô thị thông minh toàn diện.
14:00 24/5/2023
14:00
24/5/2023
0
Ngày 27/5, Taiwan Excellence trở lại với hoạt động giao lưu văn hóa “Chương trình hòa nhạc” tại Nhà hát lớn Hà Nội và “Triển lãm gian hàng” tại phố đi bộ hồ Gươm.
09:00 9/4/2022
09:00
9/4/2022
0
Các công ty công nghệ hàng đầu Đài Loan tham gia hội thảo gồm AAEON, IBASE, IEI, MiFly, MSI và PLANET. Đây cũng là 6 thương hiệu có sản phẩm được cấp chứng nhận Taiwan Excellence.
16:00 27/11/2025
16:00
27/11/2025
0
Ba thiết bị công nghệ đang khiến dân sành tech phải “gật gù”, minh chứng cho tinh thần sáng tạo giàu tính ứng dụng của giải thưởng Taiwan Excellence 2025.
Taiwan Excellence
PhòngLabđếnCuộcSống
AI
đô thị thông minh