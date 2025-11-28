Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Hệ giải pháp AI thúc đẩy ‘Đô thị thông minh’ từ Taiwan Excellence

  • Thứ sáu, 28/11/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ quản lý giao thông, chất lượng không khí đến hạ tầng mạng, các giải pháp AI của Taiwan Excellence cho thấy tầm nhìn đô thị thông minh toàn diện.

Phượng Tú

Taiwan Excellence PhòngLabđếnCuộcSống AI đô thị thông minh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý