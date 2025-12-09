HĐND TP.HCM chất vấn các vấn đề 'nóng' tại kỳ họp hôm nay

Kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/12, các đại biểu sẽ chất vấn về an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông, nhà ở xã hội, tiến độ dự án trọng điểm...

Theo Sở Xây dựng, tình trạng ùn tắc giao thông tại TP.HCM đang tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: VTC News

Hôm nay 9/12, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/12.

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình và nghị quyết quan trọng của thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031.

Trong ngày thứ nhất, HĐND TP.HCM nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026; báo cáo chủ đề của năm 2025 về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp; chuyển đổi số; Nghị quyết số 98 của Quốc hội; giải quyết vướng mắc, tồn đọng của thành phố; thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền Thành phố năm 2025....

TAND, VKSND Thành phố cũng sẽ báo cáo công tác xét xử, công tác kiểm sát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; xem xét, thông qua các tờ trình của UBND TP.HCM về cơ chế, chính sách và các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền.

Trong ngày làm việc thứ 2, HĐND TP.HCM sẽ chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm về hiệu lực quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về tiến độ dự án trọng điểm, giảm ùn tắc giao thông, phát triển nhà ở xã hội và cấp giấy chủ quyền chung cư.

Thường trực HĐND TP khẳng định việc thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp bảo đảm đúng người, đúng nội dung; rõ ràng, cụ thể, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đồng thời HĐND cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và đề xuất giải pháp khắc phục, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM dự kiến xem xét, thông qua 50 tờ trình, nghị quyết thuộc các lĩnh vực, chiếm phần lớn là y tế, giáo dục; chính sách đặc thù về thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98; chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút khách du lịch đến TP.HCM...

Công tác quản lý nhà nước; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính với lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được đại biểu HĐND TP.HCM chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm. Ảnh minh họa: VTC News

Cùng với đó là xem xét, thông qua nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026 – 2030; thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026; phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2026.

Đánh giá thu, chi ngân sách nhà nước; ước thực hiện năm 2025 và dự toán năm 2026; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026 - 2028; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của TP.HCM...

HĐND Thành phố cũng sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án như xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2...

Đồng thời thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn 2 Đồng Nai và TP.HCM...