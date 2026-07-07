Hậu 'Pháo' phải bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng cho người mua đất sân bay Nha Trang

Sau khi đạt thỏa thuận bồi thường gần 800 tỷ đồng với 61 bị hại, Tòa phúc thẩm xác định Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu còn phải bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng.

Chiều 6/7, Tòa án Quân sự Trung ương ra phán quyết với 5 bị cáo và hơn 300 bị hại có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, dự án sân bay Nha Trang.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đạt thỏa thuận với 61 bị hại, tổng số tiền 789 tỷ đồng

Tuy nhiên, trước khi ra phán quyết, Hội đồng xét xử cho hay trải qua 3 ngày nghị án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã thỏa thuận bồi thường với 61 bị hại là người mua đất, với số tiền đền bù 789 tỷ đồng . Những người này sau đó rút kháng cáo. Như vậy, hiện còn 321 người chưa thống nhất được phương án bồi thường với Hậu, quyền lợi của họ sẽ được xác định trong bản án phúc thẩm.

Đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị ghi nhận số tiền bị cáo Hậu đã thỏa thuận bồi thường với 61 bị hại để khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường chung của bị cáo.

Cũng do phát sinh tình tiết mới về thỏa thuận bồi thường, Hội đồng xét xử quyết định nghị án thêm vài giờ đồng hồ.

2 nguyên Thiếu tướng được hưởng án treo

Sau hơn 18h, Tòa bắt đầu tuyên án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo, chuyển hình phạt của bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) và bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) từ 2 năm 6 tháng tù giam sang 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Tương tự, tòa giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tòa ghi nhận bị cáo Hằng được con trai nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả; bị cáo cam kết dùng 6 bất động sản, 33 miếng vàng và 10 tài khoản ngân hàng để bồi thường. Do đó, đây là các tình tiết mới, nên giảm nhẹ.

Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á) được giảm từ 8 năm 6 tháng tù xuống còn 6 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo được vợ nộp 46 tỷ đồng toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu và nhóm bị hại đều bị bác kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Tiếp tục bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng

Về dân sự, Hội đồng xét xử ấn định việc bồi thường của Nguyễn Văn Hậu tiếp tục được thực hiện bằng tiền.

Theo đó, Tòa xác định tư cách của những người mua đất là bị hại, không phải người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Tòa cho rằng, bản chất giao dịch giữa bị cáo Hậu và nhà đầu tư không hợp pháp do ngay từ đầu. Hậu đã cố tình chỉ đạo nhân viên rầm rộ truyền thông, quảng bá dự án đã đủ điều kiện pháp lý và đủ điều kiện huy động vốn, dù thực tế không phải vậy.

Điều này khiến khách hàng tin là thật, nộp hơn 7.000 tỷ cho Hậu. Chiếu theo các quy định, tòa tuyên đây là giao dịch vô hiệu ngay từ khi ký kết.

Tòa đánh giá vụ án là lừa đảo, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hậu trực tiếp gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tiền, không cần xem xét các yếu tố khác.

Đối với một nhóm bị hại kháng cáo tăng nặng hình phạt cho bị cáo Hậu, Tòa không chấp nhận do theo luật bị hại không được quyền kháng cáo theo hướng làm xấu đi tình trạng của người phạm tội. Trong khi, hình phạt tổng hợp với bị cáo Hậu qua 2 vụ án đã đạt mức tối đa 30 năm tù đối với loại hình phạt tù có thời hạn.

Trái lại, với bị cáo Hậu, Tòa ghi nhận trước và trong khi mở tòa, bị cáo đã thông qua Công ty Phúc Sơn thỏa thuận bồi thường cho 271 bị hại và tiếp tục bồi thường cho gần 70 bị hại trong quá trình diễn ra phiên phúc thẩm.

Tòa xác định tổng số tiền đã được khắc phục là hơn 2.700 tỷ đồng . Số tiền còn lại Hậu phải tiếp tục nộp là hơn 4.300 tỷ đồng .

Bị hại tại phiên tòa.

Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý, cho phép dự án được triển khai

Các tài sản của Hậu tiếp tục bị kê biên đảm bảo cho nghĩa vụ này gồm 2.148 bất động sản và 1.464 số đỏ đứng tên Hậu và cá nhân, công ty có liên quan; 1 xe sang và 5 số điện thoại số đẹp.

Bên cạnh phán quyết với bị cáo, bị hại, Tòa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý sử dụng đất Sân bay Nha Trang vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để cho phép dự án tiếp tục được triển khai thực hiện bảo đảm lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và các bị hại.

Hồ sơ vụ án xác định, khi thực hiện dự án sân bay Nha Trang, nhóm bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng .

Số tiền này có gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.