Bắt đối tượng thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng từ bán cát trái phép

Minh đã cho khai thác, bán ra cho các khách hàng lẻ 12.000 m3 cát, nhưng không làm thủ tục để thu lợi bất chính 2,4 tỷ tại mỏ cát của Công ty TNHH Hưng Cường ở xã Ia Khươl.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1984, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai xác định ngày 12/12/2014, UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Hưng Cường khai thác cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát ở xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Minh.

Mỏ cát của Công ty TNHH Hưng Cường có diện tích 2,16 ha, trữ lượng khai thác 46.440 m3, công suất khai thác 5.000 m3/năm và thời gian khai thác là 10 năm (từ ngày 12/12/2014 đến 11/12/2024).

Trong năm 2024, Minh là người nhận khoán của Công ty TNHH Hưng Cường để khai thác mỏ cát trên. Tuy nhiên, đối tượng đã khai thác, bán ra cho các khách hàng lẻ 12.000 m3 cát nhưng không làm thủ tục, không thông báo với cơ quan chức năng để thu lợi bất chính số tiền khoảng 2,4 tỷ đồng .

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế điều tra mở rộng để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.