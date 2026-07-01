Hanoi Centre 'thay áo' mới, hứa hẹn là điểm đến hot ở Hà Nội

Đồng hồ cát khổng lồ xuất hiện mặt đường Nguyễn Thái Học, xe bus 2 tầng phủ sóng nhiều tuyến phố trung tâm… đang khiến Hanoi Centre trở thành tâm điểm của người dân thủ đô.

Những thay đổi này ngầm báo hiệu Hanoi Centre đang chuẩn bị đón cột mốc - buổi lễ khai trương quan trọng.

Tâm điểm chú ý mới của người dân thủ đô

Trong nửa đầu năm, Hanoi Centre là một trong những điểm đến nổi bật trên bản đồ mua sắm, giải trí của thủ đô. Tọa lạc giữa trung tâm thành phố, Hanoi Centre sở hữu không gian mua sắm hiện đại, quy tụ nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế. Nơi đây trở thành điểm hẹn yêu thích của người dân địa phương và cộng đồng yêu thích mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm giải trí.

Mỗi ngày, Hanoi Centre đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, mua sắm.

Không chỉ đầu tư vào hệ sinh thái thương hiệu, Hanoi Centre còn thường xuyên triển khai hoạt động tương tác, sự kiện trải nghiệm, tạo nhiều lý do để khách hàng quay trở lại khám phá. Đây cũng là lý do Hanoi Centre nhận sự quan tâm và phủ sóng trên mạng xã hội, hội nhóm chia sẻ địa điểm vui chơi cuối tuần.

“Ban đầu, tôi ghé Hanoi Centre đơn giản vì gần nhà. Nhưng giờ đây, mỗi khi muốn mua sắm hay gặp gỡ bạn bè, tôi nghĩ đến nơi này đầu tiên. Điều tôi thích nhất là mỗi lần quay lại Hanoi Centre đều có thêm những trải nghiệm mới”, chị Thu Hà (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Với ông Minh Hoàng (61 tuổi, Hà Nội), Hanoi Centre còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nơi đây từng là nhà in Tiến Bộ trong hơn 30 năm, cũng là cơ quan cũ của ông. “Tôi rất bất ngờ khi cơ quan cũ giờ lại đẹp và hiện đại hơn. Dù thay đổi nhiều, nơi đây vẫn mang lại cảm giác thân thuộc. Gần đây, Hanoi Centre trang hoàng với đồng hồ cát khổng lồ. Tôi bắt gặp xe bus 2 tầng đi ngang qua. Tôi cũng tò mò không biết sắp tới sẽ có gì”, ông Hoàng chia sẻ.

Không chỉ ông Minh Hoàng, nhiều người dân Hà Nội cũng dành sự quan tâm cho sự thay đổi của Hanoi Centre.

Cuối tháng 6, Hanoi Centre gây chú ý với hàng loạt thay đổi ấn tượng.

Gần đây, hình ảnh xe bus 2 tầng mang diện mạo nổi bật xuất hiện trên nhiều tuyến phố trung tâm như Nhà hát Lớn, Văn Miếu hay Bưu điện Hà Nội thu hút sự chú ý của người đi đường. Song song đó, đồng hồ cát khổng lồ tại mặt tiền Nguyễn Thái Học nhanh chóng trở thành điểm check-in gây sốt trên mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động tương tác và ưu đãi cho khách tham quan, Hanoi Centre cũng liên tục làm mới không gian với nhiều hạng mục trang trí, cảnh quan và thương hiệu mới. Tất cả góp phần tạo cảm giác thương hiệu đang bước vào giai đoạn đếm ngược cho cột mốc quan trọng.

Các hoạt động thú vị chuẩn bị chào sân

Theo đại diện Hanoi Centre, ngày 2/7, trung tâm thương mại sẽ tổ chức lễ khai trương, đánh dấu cột mốc trong hành trình trở thành điểm đến đa trải nghiệm của người dân thủ đô.

Tại đây, Hanoi Centre sẽ giới thiệu diện mạo hoàn chỉnh cùng hệ sinh thái gần 200 thương hiệu trong nước và quốc tế, trải dài từ thời trang, mỹ phẩm đến ẩm thực và giải trí.

Bên cạnh quy mô thương hiệu, Hanoi Centre còn thu hút bằng trải nghiệm mua sắm độc đáo. Theo đó, người tiêu dùng Hà Nội có cơ hội tiếp cận nhiều thương hiệu và mô hình bán lẻ mới tại trung tâm như Bershka, Urban Revivo, Zara Concept Store, Boss Flagship Store hay Pop Mart Flagship Store.

Không dừng ở mua sắm, Hanoi Centre hướng đến mô hình "one-stop destination" - nơi khách tham quan dễ dàng mua sắm, vui chơi, giải trí và tận hưởng trong cùng một điểm đến. Từ Galaxy CineX, Timezone, Adventure S, Woopie đến hệ thống nhà hàng và quán cà phê, khách hàng có thể dành trọn một ngày tại đây.

Sự đa dạng trong trải nghiệm vui chơi, giải trí giúp Hanoi Centre trở thành điểm hẹn của người dân thủ đô. Ảnh: Khu vui chơi Adventure S.

Trong tháng khai trương từ ngày 2/7, Hanoi Centre mang đến chuỗi hoạt động nổi bật như lễ khai trương chính thức cùng màn trình diễn mãn nhãn, chương trình trình diễn thời trang, lễ hội âm nhạc, hội chợ văn hóa, quà tặng độc quyền cùng loạt ưu đãi từ các thương hiệu.

Tháng khai trương sẽ là dịp để người dân Hà Nội khám phá những trải nghiệm mới cùng loạt hoạt động và ưu đãi tại Hanoi Centre. Điều này hứa hẹn mang đến cho khách hàng những giây phút vui vẻ và kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè.