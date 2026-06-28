Loạt ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên mùa ‘Back to School’

Từ ưu đãi theo điểm số, quà tặng cho thủ khoa đến workshop và sân chơi cộng đồng, nhiều chương trình được Hoàng Hà Mobile triển khai nhằm hỗ trợ học sinh chuẩn bị năm học mới.

Mỗi mùa “Back to School”, nhu cầu mua sắm smartphone, laptop hay máy tính bảng phục vụ học tập lại tăng cao.

Nhiều ưu đãi cho học sinh, sinh viên

Năm nay, Hoàng Hà Mobile mang đến loạt chương trình ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Các chương trình nổi bật là vòng quay may mắn với 100% cơ hội nhận quà, chương trình “Điểm càng cao - Giảm càng sâu” cho phép thí sinh dùng kết quả thi đại học để đổi voucher mua sắm và ưu đãi cho thủ khoa toàn quốc với voucher trị giá 10 triệu đồng.

Hoàng Hà Mobile tổ chức nhiều chương trình ưu đãi mùa “Back to School”.

Các hoạt động này không chỉ giúp học sinh, sinh viên tiết kiệm chi phí khi chuẩn bị thiết bị công nghệ cho năm học mới, mà còn là cách Hoàng Hà Mobile khuyến khích tinh thần học tập và ghi nhận nỗ lực trong mùa thi. Bên cạnh chương trình ngắn hạn, Hoàng Hà Edu vẫn được duy trì với ưu đãi giảm 5%, tối đa 500.000 đồng cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Workshop công nghệ cho tân sinh viên

Một trong những hoạt động nổi bật của mùa “Back to School” là chuỗi livestream workshop "Bùng nổ tân binh - Bứt phá hết mình" với sự tham gia của các KOL công nghệ như Long Khoa Học, Tôm Chu True và Dương Dê.

Hoàng Hà Mobile tổ chức chuỗi workshop công nghệ cho tân sinh viên.

Thông qua chương trình, học sinh và tân sinh viên có cơ hội tìm hiểu cách lựa chọn laptop, smartphone phù hợp với nhu cầu học tập, cập nhật xu hướng công nghệ mới cũng như lắng nghe chia sẻ về kỹ năng học tập và thích nghi với môi trường đại học. Ngoài nội dung tư vấn, người xem có cơ hội nhận tai nghe Sony WH-CH520 cùng nhiều ưu đãi mua sắm lên tới 67%.

Đồng hành cùng người trẻ trong và ngoài giảng đường

Ngoài chương trình ưu đãi và workshop, Hoàng Hà Mobile còn đồng hành cùng nhiều hoạt động cho học sinh, sinh viên trên cả nước. Trong mùa thi, hệ thống tích cực tham gia hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, góp phần hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho sĩ tử trước kỳ thi quan trọng.

Bên cạnh đó, Hoàng Hà Mobile cũng thường xuyên tài trợ cho câu lạc bộ tại trường đại học, đồng hành cùng sự kiện sinh viên và hoạt động cộng đồng cho giới trẻ. Song song chương trình theo mùa, Hoàng Hà Edu duy trì ưu đãi cố định cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Nhờ vậy, nhóm khách hàng này có thể tiếp cận thiết bị công nghệ phục vụ học tập với chi phí hợp lý hơn.

Hoàng Hà Mobile thường xuyên tài trợ cho câu lạc bộ tại đại học.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp, Hoàng Hà Mobile cũng phát triển nhiều tuyến nội dung video hướng tới học sinh, sinh viên, tập trung vào gợi ý mua sắm công nghệ theo nhu cầu thực tế. Thông qua cách tiếp cận gần gũi, dễ hiểu và bám sát nhu cầu của người trẻ, các tuyến video này giúp học sinh, sinh viên có thêm thông tin tham khảo trước khi mua sắm, đồng thời trở thành điểm chạm nội dung tự nhiên để Hoàng Hà Mobile kết nối với nhóm khách hàng trẻ trong mùa “Back to School”.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong thời gian tới, Hoàng Hà Mobile tiếp tục triển khai nhiều chương trình đặc biệt cho nhóm khách hàng của Hoàng Hà Edu. Loạt chương trình nhằm cung cấp thiết bị công nghệ chất lượng với mức giá tối ưu, kết hợp cùng chính sách trả góp, thu cũ đổi mới và chế độ hậu mãi cho nhóm khách hàng này. Đây là một phần trong định hướng đồng hành lâu dài, cũng như giúp học sinh, sinh viên an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm phục vụ học tập, làm việc và sáng tạo mỗi ngày.