Hành trình vươn lên từ đường phố của 'Bố già' Al Pacino

Diễn viên Al Pacino, được biết đến với hình tượng Bố già trong bộ phim cùng tên, đã đưa khán giả bước vào cuộc hành trình đầy cảm xúc trong cuốn hồi ký mới ra mắt "Sonny Boy".

Tài tử Al Pacino trong vai Michael Corleone trong bộ phim The Godfather. Ảnh: IMDB.

Theo lời kể của diễn viên Al Pacino, ông không có nhiều ký ức hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình. Mẹ của ông, bà Rose, là người công nhân xinh xắn. Bà thường lén dẫn Al Pacino vào rạp chiếu phim địa phương. Hai mẹ con say mê trước những câu chuyện hạnh phúc từ màn ảnh rộng, điều này trái ngược với cuộc sống thực tế quá đỗi u ám họ phải trải qua.

Sau khi kết hôn không lâu, cha của Al Pacino đã bỏ lại gia đình để chạy theo nhân tình mới. Vì vậy hai mẹ con phải chuyển tới nam Bronx (New York) để sống với ông bà ngoại.

Ngay từ khi còn nhỏ, Al Pacino đã phải trở thành người trụ cột tinh thần cho mẹ. Nam diễn viên giúp bà mua đồ từ tiệm thuốc và thậm chí hét vào mặt những công nhân xây dựng dám nhìn mẹ cậu với ánh mắt không đúng mực.

Ngoài mô tả cuộc sống gia đình, tác phẩm Sonny Boy cũng tái hiện khung cảnh New York những năm 1940 với các khu phố tồi tàn. Al Pacino cùng nhóm bạn thời thơ ấu - Cliffy, Bruce và Petey - bỏ học để rong chơi ở khu đất hoang. Họ mò mẫm trong các cống thoát nước để tìm thứ gì lấp lánh và đáng giá để có thể bán lấy tiền.

Dù cuộc sống nghèo khó, nhưng chính nhờ sự chăm sóc và động viên của mẹ mà chàng trai Al Pacino không rơi vào cảnh nghiện ngập như những người đồng trang lứa. “Phần lớn hội bạn của tôi đều đã chết trước tuổi 30 vì ma túy”, diễn viên Al Pacino viết trong cuốn hồi ký.

Bên cạnh đó, niềm yêu thích diễn xuất đã giúp Al Pacino thoát ra những cám dỗ đời thường. Hành trình của ông bắt đầu từ việc diễn lại các đoạn thoại trong phim The Lost Weekend ngay trại căn hộ tồi tàn của mình. Niềm đam mê đã giúp ông giành được một suất tại Trường Nghệ thuật Biểu diễn của thành phố New York. Tuy nhiên, không lâu sau, ông phải bỏ học để đi làm, kiếm tiền chăm sóc cho mẹ - người đang phải trải qua liệu pháp sốc điện và dùng thuốc an thần do bệnh tâm lý ngày càng trầm trọng.

Dù không còn học trong trường nghệ thuật, tình yêu với văn học và kịch nghệ không bao giờ rời bỏ Al Pacino. Ông dành nhiều thời gian ở thư viện công cộng để đọc các tác phẩm của nhà văn Anton Chekhov và Earnest Hemingway.

Đến năm 1962, mẹ ông qua đời vì sốc thuốc khi diễn viên Al Pacino mới 22 tuổi. Bi kịch đó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông.

Cuốn hồi ký Sonny Boy của Al Pacino. Ảnh: Amazon.

Sau nhiều năm vật lộn với các sân khấu nhỏ, Pacino đã có cơ hội lớn đầu tiên vào năm 1972 khi đạo diễn Francis Ford Coppola chọn ông cho vai Michael Corleone trong bộ phim The Godfather. Ban đầu, hãng phim muốn Jack Nicholson đảm nhận vai này, nhưng khi Pacino phát hiện ra rằng ông nội của mình cũng sinh ra tại một thị trấn Sicily có tên Corleone, mọi thứ dường như trở nên định mệnh. Từ đó, sự nghiệp của Pacino bắt đầu thăng hoa. Dù vậy, ông lại dành phần lớn cuốn hồi ký để kể về những bộ phim thất bại hơn là những tác phẩm thành công.

Pacino không hối hận khi từ chối vai Han Solo trong Star Wars, nhưng ông cũng không thể lý giải vì sao mình lại cố gắng để đóng những bộ phim như Bobby Deerfield và Revolution, hai tác phẩm bị xem là thảm họa và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của ông. Dù vậy, với Pacino, sự nghiệp và tiền bạc chưa bao giờ là điều quan trọng. Sau nhiều vấp ngã, cuộc đời của tài tử Al Pacino rơi vào vòng xoáy bia rượu. Nhưng ký ức đẹp về người mẹ đã giúp ông thoát khỏi vũng lầy đó.

Cho đến bây giờ, khi nhìn lại tất cả, Al Pacino ví bản thân như một cậu bé Oliver Twist tại New York những năm 1940.