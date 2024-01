Hành trình Tâm An Thân Khang hoàn thành thăm khám cho 9.000 người dân

Đi qua 18 khu vực vùng sâu vùng xa, hành trình Tâm An Thân Khang đã hỗ trợ thăm khám miễn phí cho hơn 9.000 người, chia sẻ phần nào nỗi lo lắng về sức khỏe cho mọi người.

Sau 18 tháng triển khai, chuỗi “Hành trình Tâm An Thân Khang" do nhà thuốc An Khang thực hiện đã kết thúc với điểm cuối tại tỉnh Cà Mau - cực Nam Tổ quốc. Hành trình kết lại với hơn 9.000 người dân đã được thăm khám và chăm sóc y tế miễn phí cùng nhiều dấu mốc đáng nhớ.

Những con số ghi dấu nỗ lực bền bỉ

Hành trình Tâm An Thân Khang đã đi qua 18 khu vực vùng sâu vùng xa, nơi khó tiếp cận y tế, quy tụ hàng trăm y bác sĩ và tình nguyện viên tham gia. Trong đó, hơn 9.000 người dân đã được thăm khám cùng hàng nghìn đơn thuốc được kê miễn phí. 9.000 niềm vui, sự an ủi và cảm giác cũng được sẻ chia lan tỏa trong suốt 18 buổi khám chữa bệnh.

Đây là hành trình thiện nguyện có quy mô lớn nhất, thời gian thực hiện dài nhất mà nhà thuốc An Khang từng tổ chức. Theo đó, với mỗi địa điểm Tâm An Thân Khang ghé đến, 500 người dân đã được thăm khám và phát thuốc miễn phí. Những bệnh nhân này đa phần là người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Họ đều có chung nỗi lo lắng về sức khỏe nhưng không đủ điều kiện để được khám chữa bệnh một cách bài bản.

Thông qua hành trình ý nghĩa này, hàng nghìn bệnh nhân đã được phát hiện bệnh kịp thời, giúp tăng hiệu quả khám chữa, giảm bớt chi phí chữa trị và tăng khả năng phục hồi. Đồng thời, qua việc thăm khám, các bệnh nhân cũng nhận được những lời tư vấn, hướng dẫn giúp họ hiểu và điều chỉnh kịp thời những thói quen không tốt cho cơ thể, từ đó nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật.

Bà con sẽ được thăm khám bởi các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, nhờ vậy được chẩn đoán chính xác bệnh tình và điều trị hiệu quả hơn.

Nhiều người dân tham gia chương trình không giấu được sự vui mừng, cảm động khi được khám bệnh miễn phí, được chăm sóc tận tình và bài bản. Bên cạnh thăm khám và phát thuốc, tại mỗi địa điểm thực hiện, Tâm An Thân Khang còn trao cho người dân những món quà tuy nhỏ nhưng "nhiều tấm lòng, giàu sức khỏe" như thực phẩm chức năng bổ xương khớp, yến chưng, gạo, khẩu trang… với hy vọng cùng bà con san sẻ phần nào gánh lo, có thêm sức khỏe và tinh thần để vượt qua khó khăn.

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Đình Quỳnh - Giám đốc bán hàng toàn quốc của An Khang - cho biết: “Hành trình Tâm An Thân Khang không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà còn là sự tri ân của An Khang đến với cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người, nhưng không phải ai cũng may mắn được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng. Vì vậy, An Khang mong muốn góp một phần sức lực của mình để giúp đỡ người dân cải thiện sức khỏe, từ đó phần nào an tâm hơn để vững bước trong cuộc sống”.

Bên cạnh đem đến cơ hội được tiếp cận y tế cho đồng bào khó khăn, hành trình còn góp phần giúp nâng cao nhận thức sức khỏe cho cộng đồng.

Bên cạnh những con số biết nói, hành trình Tâm An Thân Khang còn là những câu chuyện, những khoảnh khắc đầy xúc động. Đó là câu chuyện của những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện chăm sóc y tế, của những người cao tuổi đã phải chịu đựng cơn trái gió trở trời suốt nhiều năm nhưng e ngại đi khám bệnh vì gia cảnh thiếu thốn... Giờ đây, họ đã được tiếp cận y tế miễn phí nhờ hành trình Tâm An Thân Khang.

Đối với người dân tại vùng sâu vùng xa, người già neo đơn… những hoạt động như Tâm An Thân Khang thực sự quý giá và ý nghĩa.

Yêu thương lan tỏa nhờ sự chung tay

Sau hơn một năm thực hiện, cuối năm 2023, hành trình Tâm An Thân Khang đã đi đến đợt cuối cùng tại Cà Mau, khép lại chuyến xe nhân ái chứa đầy sự nỗ lực, đồng lòng của rất nhiều con người và tổ chức. Đó là sự đồng hành của những y bác sĩ, tình nguyện viên đã không quản ngại đường xa để mang lại niềm vui, sức khỏe cho bà con.

Sự thành công của hành trình còn đến từ sự hỗ trợ của hội Chữ thập đỏ tại các quận huyện, chính quyền địa phương... khi tạo điều kiện thuận lợi cũng như phối hợp chặt chẽ cùng An Khang để tổ chức thành công 18 đợt thăm khám. Hơn hết, đó là trái tim của những nhà hảo tâm, các đối tác trong ngành dược như LiveSpo Pharma, Boston Pharma, Dân Khang, Samaki Power, Abipha, Unison Việt Nam… cùng nhiều thương hiệu khác đã tích cực hỗ trợ về nguồn lực, vật tư y tế.

Chuyến hành trình 18 tháng đầy ý nghĩa của Tâm An Thân Khang đã gom nhặt nhiều niềm vui, trao gửi yêu thương cho hơn 9.000 người dân cả nước.

Nhờ sự chung tay góp sức ấy mà hành trình Tâm An Thân Khang đã đi đến điểm kết thành công tốt đẹp, khép lại một hành trình đầy ý nghĩa cùng tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm an ủi và hy vọng. Dấu ấn của hành trình không chỉ nằm ở việc mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn góp phần lan tỏa lòng nhân ái trong xã hội. Những đóng góp quý báu của tất cả cá nhân, tổ chức cùng sự đón nhận nồng nhiệt của bà con cả nước là động lực to lớn để An Khang tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội ý nghĩa hơn nữa trong tương lai.